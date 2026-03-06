Служит четыре года, – Валерий Харчишин рассказал, какое звание имеет его сын-военный

Сын Валерий Харчишин, лидера группы "Друга Ріка", Дмитрий до начала полномасштабной войны закончил философский факультет и считал, что войны возникают из-за человеческой глупости. Однако после 2022 года его жизнь кардинально изменилась – уже несколько лет он служит в Вооруженных силах Украины.

Музыкант в интервью для РБК-Украина LIFE впервые рассказал о звании своего сына и поделился новыми подробностями его службы.

Полномасштабное вторжение России Дмитрий с папой встретил в Гостомеле. Тогда ему было чуть больше 20 лет.

Малый – это пример части гражданского общества. Он понял, что пришла беда. Отец показал, как собирается ружье – все, вперед. Он вечером мне отчитался, что у него оружие на руках,

– вспомнил Валерий Харчишин.

Дмитрий начал службу сапером на северном направлении. Именно там он впервые столкнулся с серьезным разочарованием.

Разочарование было в тот момент, когда его побратим, с которым он мобилизовался, сказал, что ему надоело рыть и расставлять мины, потом их собирать. Копаем, копаем, копаем, копаем. Поскольку тот уже раньше воевал, он был в АТО, потом в ООС, он имел опыт и пошел в третью штурмовую. К сожалению, он погиб. Я никогда не видел, чтобы мой сын так плакал, страдал, когда погиб его побратим,

– рассказал Валерий.

Со временем Дмитрий смог найти свое место в армии и продолжает службу. Сегодня он имеет офицерское звание лейтенанта.

Он по сей день военный. Он понимает, что тянет эту лямку. Я не думаю, что он счастлив, но он должен это делать,

– сказал Харчишин.

При этом он отметил, что никогда не вмешивался в военную карьеру сына.

Дмитрий проходил различные обучения, в том числе и за рубежом – во Франции. Также он учился на офицерских курсах и получает военное образование в Житомирском военном институту имени С. П. Королева.

Почему Валерий Харчишин не служит?