Они были влюблены, но так и не стали парой: что скрывали звезды сериала "Друзья"

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер долгое время скрывали настоящую страсть, которая бушевала между ними в начале съемок культового сериала "Друзья". Несмотря на горячие чувства и взаимную любовь за кадром, звезды так и не решились переступить черту дружбы в реальной жизни.

2 ноября свой день рождения отмечает Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в сериале "Друзья". Его экранная пара с Рэйчел стала культовой, но мало кто знает, что между актерами были и настоящие чувства. 24 Канал рассказывает, почему Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон так и не стали парой.

Дэвид Швиммер признался в чувствах к Дженнифер Энистон

Во время спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" в 2021 году актеры откровенно заговорили о симпатии, которая возникла между ними в начале работы над сериалом. Когда ведущий Джеймс Корден спросил о возможных романах на съемочной площадке, Швиммер признался:

В первом сезоне я был безумно влюблен в Джен,

– вспомнил актер.

Энистон подтвердила, что чувства были взаимными. Она рассказала, что коллеги обнимались и проводили время вместе между репетициями. Мэтт Леблан с юмором добавил, что остальные члены съемочной группы прекрасно замечали их симпатию.

Актерский состав сериала / Фото из инстаграма jenniferaniston

Первый поцелуй состоялся на глазах у миллионов зрителей

Несмотря на взаимное притяжение, актеры не перенесли свои чувства в реальную жизнь. Зато их первый поцелуй состоялся перед камерами – в кафе Central Perk во время второго сезона "Друзей".

Энистон вспомнила, что в свое время даже говорила Швиммеру о том, насколько обидно будет впервые поцеловаться на глазах у всей страны.

Однажды я сказала Дэвиду: будет такой облом, если мы впервые поцелуемся на национальном телевидении. Так и случилось. Все свои теплые чувства и обожание мы буквально вложили в Росса и Рэйчел,

– поделилась актриса.

Именно поэтому история их персонажей могла казаться настолько убедительной. Часть эмоций, которые зрители видели между Россом и Рэйчел, действительно существовала между исполнителями ролей.

Актерский состав сериала / Фото из инстаграма jenniferaniston

Почему актеры так и не стали парой

По словам Швиммера, их отношениям мешали жизненные обстоятельства: когда один из них был свободен, у другого уже был партнер.

Это было похоже на два корабля, разминувшиеся в море. Мы уважали личные границы друг друга и никогда не переступали эту черту,

– пояснил актер.

Кортни Кокс также предположила, что это, возможно, пошло на пользу. Если бы Швиммер и Энистон начали встречаться, а впоследствии расстались, им было бы гораздо сложнее работать вместе над следующими сезонами.

После выхода спецвыпуска поклонники начали надеяться на роман актеров и даже распространяли слухи об их тайных встречах. Однако представители Швиммера опровергли эти предположения.

Не все голливудские любовные истории начинаются с дружбы и остаются лишь воспоминаниями. Некоторым актерам все же удается построить отношения после знакомства на съемочной площадке. Так произошло, в частности, с Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли.