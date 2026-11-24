Он превратил шутки из прямых эфиров во всеукраинские мемы, записал совместную песню с Надеждой Дорофеевой и стал одним из самых заметных украинских стримеров. Теперь Михаил Лебига вновь удивил масштабом благотворительного сбора.

Украинский стример Михаил Лебига во время марафона по прохождению GTA VI собрал 2 708 980 гривен в помощь тяжелораненым военным. 24 Канал рассказывает, кто такой этот блогер, как он стал популярным и почему удивил украинский шоу-бизнес.

От маленького села до популярного стримера на Twitch

Михаил Лебига родился 21 ноября 1997 года в селе Михайлючка в Хмельницкой области. В детстве вместе с семьей переехал в Каменец-Подольский, где провел значительную часть жизни. Впоследствии жил в Хмельницком, а в 2022 году переехал на Буковину.

К большой популярности Михаил пришел благодаря интернету. Активно вести трансляции на Twitch он начал в сентябре 2022 года. Его формат отличался от привычных игровых стримов: Лебига мог часами общаться с аудиторией, смотреть украинские телешоу, интервью и разнообразные видео, комментируя их в присущей ему эмоциональной манере.

Зрителям понравились его юмор, непосредственность и способность превратить обычный просмотр телепередачи в отдельное шоу. Самые смешные моменты из трансляций начали распространяться в TikTok и инстаграме, благодаря чему аудитория стримера быстро росла.

Михаил Лебига / Фото из инстаграма lebiga.misha

Как появился мем "Лебигович"

Один из самых громких моментов в карьере блогера произошел в 2023 году. Во время просмотра старых политических дебатов Виктора Ющенко и Виктора Януковича зрители начали шутить о возможном президентстве Лебиги.

Так родился интернет-персонаж Михаил Лебигович – вымышленный кандидат в президенты, которого пользователи соцсетей начали активно поддерживать. В сети появлялись агитационные видео, мемы, плакаты и шутки о предвыборной кампании.

Михаил Лебига / Открытые источники

Однако блогер не ограничился интернет-юмором. Шутливую инициативу превратили в масштабный благотворительный проект: в рамках "выборов Лебиговича" удалось собрать более 20 миллионов гривен для фонда "Вернись живым".

Как Лебига попал в клип Нади Дорофеевой

Михаил Лебига и Надя Дорофеева / Фото из инстаграма misha_lebiga

Со временем популярность стримера начала выходить за пределы интернет-платформ. Одним из самых неожиданных творческих экспериментов стало сотрудничество с украинской певицей Надей Дорофеевой.

В апреле 2024 года артистка выпустила песню "А я все плакала", которую записала вместе с Михаилом Лебигой. Более того, блогер не просто появился в музыкальном клипе, но и принял участие в создании самой композиции.

Михаил Лебига и Надя Дорофеева / Фото из инстаграма misha_lebiga

По словам Дорофеевой, основную часть песни написали она, ее муж Михаил Кацурин и саунд-продюсер Иван Клименко. Свою часть Лебига придумал уже непосредственно в студии – это была импровизация с первого дубля.

В композиции артисты затронули тему взаимной поддержки и бессмысленных ссор между украинцами. Эта идея оказалась близка аудитории, а премьера клипа сопровождалась большим благотворительным стримом. Трансляцию одновременно смотрели около 57 тысяч человек, а во время эфира удалось собрать 5 миллионов гривен.

Смотреть клип DOROFEEVA ft. LEBIGA – "А я все плакала" онлайн:

Лебига попробовал себя в кино

Музыкальное сотрудничество с Дорофеевой было не единственным выходом блогера за пределы стриминга. В 2024 году он также появился в украинской комедии "Собрание ОСМД" режиссера Мити Шмурака.

В фильме Лебига сыграл персонажа по имени Кирилл. Лента рассказывает о жильцах многоквартирного дома, которые собираются, чтобы решить вопрос о покупке генератора, однако обычное собрание быстро превращается в комическое противостояние.

Почему Лебига регулярно собирает миллионы для военных

Отдельное место в истории стримера занимает волонтерство. Что касается июля 2023 года, то тогда он провел масштабный благотворительный эфир, во время которого собирал средства на разведывательный беспилотник "Сич" для ГУР. Первоначальная цель составляла около 2,65 миллиона гривен, однако за примерно восемь часов трансляции зрители пожертвовали более 8,3 миллиона гривен.

Михаил Лебига / Фото из инстаграма misha_lebiga

Позже блогер продолжил организовывать сборы во время тематических стримов, привлекая к ним других инфлюенсеров и свою аудиторию. Его популярность помогла привлечь внимание к нуждам украинских защитников и собрать значительные суммы за короткое время.

Михаил Лебига и Лачен / Фото из инстаграма misha_lebiga

Сколько денег Лебига собрал на лечение раненых военных

24 ноября 2026 года стало известно о новом благотворительном достижении стримера. Во время марафона по прохождению Grand Theft Auto VI Михаил собрал 2 708 980 гривен.

Об этом сообщили в Патронатной службе "Ангелы Тройки". Особенно поразила скорость, с которой аудитория присоединилась к инициативе: первый миллион гривен поступил за 3 минуты 50 секунд. Сбор средств организовали в день рождения блогера.

Все собранные средства будут направлены на лечение, реабилитацию и паллиативный уход за тяжелоранеными украинскими военными, в частности бойцами с нейротравмами. В патронатной службе подчеркнули, что такие пациенты нуждаются в значительном финансировании, а сборы на их поддержку не всегда привлекают широкое внимание. Сам марафон Лебига проходил в формате непрерывной трансляции: он продолжал играть в GTA VI, пока полностью не прошел сюжет игры.

Лебига давно вышел за пределы Twitch и стал одним из самых узнаваемых украинских интернет-персонажей. Кого еще из блогеров активно обсуждают в сети – читайте в нашей подборке об украинских инфлюенсерах.