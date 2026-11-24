Український стример Михайло Лебіга під час марафону з проходження GTA VI зібрав 2 708 980 гривень на допомогу тяжкопораненим військовим. 24 Канал розповідає, хто такий блогер, як він став популярним і чим здивував український шоу-бізнес.

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Від маленького села до популярного Twitch-стримера

Михайло Лебіга народився 21 листопада 1997 року в селі Михайлючка на Хмельниччині. У дитинстві разом із родиною переїхав до Кам'янця-Подільського, де провів значну частину життя. Згодом жив у Хмельницькому, а у 2022 році переїхав на Буковину.

До великої популярності Михайло прийшов через інтернет. Активно вести трансляції на Twitch він почав у вересні 2022 року. Його формат відрізнявся від звичних ігрових стримів: Лебіга міг годинами спілкуватися з аудиторією, переглядати українські телешоу, інтерв'ю та різноманітні відео, коментуючи їх у властивій йому емоційній манері.

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Глядачам сподобалися його гумор, безпосередність та здатність перетворити звичайний перегляд телевізійної програми на окреме шоу. Найсмішніші моменти з трансляцій почали розходитися TikTok та Instagram, завдяки чому аудиторія стримера швидко зростала.

Михайло Лебіга / Фото з Інстаграму lebiga.misha

Як з'явився мем "Лебігович"

Один із найгучніших моментів у кар'єрі блогера стався у 2023 році. Під час перегляду старих політичних дебатів Віктора Ющенка та Віктора Януковича глядачі почали жартувати про можливе президентство Лебіги.

Так народився інтернет-персонаж Михайло Лебігович – вигаданий кандидат у президенти, якого користувачі соцмереж почали активно підтримувати. У мережі з'являлися агітаційні відео, меми, плакати та жарти про передвиборчу кампанію.

Михайло Лебіга / Відкриті джерела

Однак блогер не обмежився інтернет-гумором. Жартівливу ініціативу перетворили на масштабний благодійний проєкт: у межах "виборів Лебіговича" вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень для фонду "Повернись живим".

Як Лебіга потрапив у кліп Наді Дорофєєвої

Михайло Лебіга та Надя Дорофєєва / Фото з Інстаграму misha_lebiga

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Згодом популярність стримера почала виходити за межі інтернет-платформ. Одним із найнесподіваніших творчих експериментів стала співпраця з українською співачкою Надею Дорофєєвою.

У квітні 2024 року артистка випустила пісню "А я все плакала", яку записала разом із Михайлом Лебігою. Ба більше, блогер не просто з'явився в музичному відео, а й долучився до створення самої композиції.

Михайло Лебіга та Надя Дорофєєва / Фото з Інстаграму misha_lebiga

За словами Дорофєєвої, основну частину пісні написали вона, її чоловік Михайло Кацурін та саундпродюсер Іван Клименко. Свою частину Лебіга придумав уже безпосередньо на студії – це була імпровізація з першого дубля.

У композиції артисти порушили тему взаємної підтримки та безглуздих сварок між українцями. Ця ідея виявилася близькою аудиторії, а прем'єра кліпу супроводжувалася великим благодійним стримом. Трансляцію одночасно дивилися близько 57 тисяч людей, а під час ефіру вдалося зібрати 5 мільйонів гривень.

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Дивитись кліп DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала" онлайн:

Лебіга спробував себе в кіно

Музична співпраця з Дорофєєвою була не єдиним виходом блогера за межі стримінгу. У 2024 році він також з'явився в українській комедії "Збори ОСББ" режисера Міті Шмурака.

У фільмі Лебіга зіграв персонажа на ім'я Кирило. Стрічка розповідає про мешканців багатоквартирного будинку, які збираються, щоб вирішити питання купівлі генератора, однак звичайні збори швидко перетворюються на комічне протистояння.

Чому Лебіга регулярно збирає мільйони для військових

Окреме місце в історії стримера посідає волонтерство. Ще у липні 2023 року він провів масштабний благодійний ефір, під час якого збирав кошти на розвідувальний безпілотник "Сич" для ГУР. Початкова мета становила близько 2,65 мільйона гривень, проте за приблизно вісім годин трансляції аудиторія задонатила понад 8,3 мільйона гривень.

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Михайло Лебіга / Фото з Інстаграму misha_lebiga

Пізніше блогер продовжив організовувати збори під час тематичних стримів, залучаючи до них інших інфлюенсерів та свою аудиторію. Його популярність допомогла привертати увагу до потреб українських захисників і збирати значні суми за короткий час.

Михайло Лебіга та Лачен / Фото з Інстаграму misha_lebiga

Скільки грошей Лебіга зібрав на лікування поранених військових

24 листопада 2026 року стало відомо про новий благодійний результат стримера. Під час марафону з проходження Grand Theft Auto VI Михайло зібрав 2 708 980 гривень.

Про це повідомили в Патронатній службі "Янголи Трійки". Особливо вразила швидкість, із якою аудиторія долучилася до ініціативи: перший мільйон гривень надійшов за 3 хвилини 50 секунд. Збір організували в день народження блогера.

Усі зібрані кошти спрямують на лікування, реабілітацію та паліативний догляд за тяжкопораненими українськими військовими, зокрема бійцями з нейротравмами. У патронатній службі наголосили, що такі пацієнти потребують значного фінансування, а збори на їхню підтримку не завжди привертають широку увагу. Сам марафон Лебіга проводив у форматі безперервної трансляції: він продовжував грати в GTA VI, доки повністю не пройде сюжет гри.

Лебіга давно вийшов за межі Twitch і став одним із найвпізнаваніших українських інтернет-персонажів. Кого ще з блогерів активно обговорюють у мережі – читайте в нашій добірці про українських інфлюенсерів.