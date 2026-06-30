Известная украинская актриса рассказала, почему позволяет мужчине общаться с любовницей-россиянкой

Народная артистка Украины Тамара Яценко впервые рассказала о подробностях сложного периода в своей личной жизни. Актриса призналась, что ее муж, актер Олег Коваленко, заводил романы на стороне во время работы в России.

В откровенном интервью журналистке Алине Доротюк звезда рассказала, что за почти 30 лет совместной жизни их брак подвергся серьезному испытанию. Выяснилось, что в свое время Коваленко в течение семи лет работал в Москве, где и завел роман с местной женщиной.

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Об измене актер рассказал жене лично. После этого Тамара Яценко предложила мужу сделать выбор между ней и новой избранницей. Олег Коваленко решил остаться в семье и вернулся в Украину.

"Когда мой Олег уехал в Москву, семь лет его не было. Мне и родственники, и друзья говорили: "А ты что, не думаешь, что он там себе москвичку найдет?". Нашел! Она до сих пор звонит. Я говорила: если тебе лучше с той женщиной, я не буду возражать, как бы я тебя ни любила. Ну, уже скоро 30 лет, как мы вместе",

– поделилась артистка.

По словам знаменитости, она смогла отпустить обиду и простить измену, ведь считает, что "если любишь, то и прощаешь". Однако история с бывшей любовницей на этом не закончилась. Россиянка до сих пор продолжает периодически звонить мужу, а Тамара Александровна относится к этому спокойно и не запрещает ему брать трубку.

Тамара Яценко с мужем / фото из Facebook

Актриса отмечает, что сейчас характер их разговоров кардинально изменился. Теперь они в основном обсуждают полномасштабную войну и удары по территории России. Яценко предполагает, что бывшая возлюбленная не прекращает попыток выйти на связь только потому, что так и не смогла найти себе лучшего партнера.

"Он вернулся ко мне. Она звонит. Он ей напоминает, говорит: "Вот вам и надо, пусть бомбят". У них разговоры на эти темы. Да, он разговаривает. Она звонит. Ну, человек до сих пор любит, не нашла лучшего“,

– призналась Тамара Яценко.

Напомним, что известная украинская актриса Тамара Яценко перенесла сложную операцию.