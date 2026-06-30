У відвертому інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк зірка розповіла, що за майже 30 років спільного життя їхній шлюб зазнав серйозного випробування. З'ясувалося, що свого часу Коваленко протягом семи років працював у Москві, де й закрутив роман з місцевою жінкою.

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Про зраду актор розповів дружині особисто. Після цього Тамара Яценко запропонувала чоловікові зробити вибір між нею та новою обраницею. Олег Коваленко вирішив залишитися в сім'ї та повернувся до України.

"Коли мій Олег поїхав до Москви, сім років він був відсутній. Мені і родичі, і друзі казали: "А ти що, не думаєш, що він там московку знайде собі?". Знайшов! Вона досі телефонує. Я казала, якщо тобі краще з тією жінкою, я не буду заперечувати, як би я тебе не кохала. Ну, вже скоро 30 років, як ми разом",

– поділилася артистка.

За словами знаменитості, вона змогла відпустити образу та пробачити невірність, адже вважає, що "якщо любиш, то й прощаєш". Проте історія з колишньою коханкою на цьому не завершилася. Росіянка досі продовжує періодично телефонувати чоловікові, а Тамара Олександрівна ставиться до цього спокійно та не забороняє йому брати слухавку.

Тамара Яценко з чоловіком / фото з фейсбуку

Акторка зазначає, що зараз характер їхніх розмов кардинально змінився. Тепер вони переважно обговорюють повномасштабну війну та удари по території Росії. Яценко припускає, що колишня пасія не припиняє спроб вийти на зв'язок лише через те, що так і не змогла знайти собі кращого партнера.

"Він повернувся до мене. Вона телефонує. Він їй нагадує, каже: "От так вам і треба, ото нехай і бомблять". У них на ці теми розмови. Так, він розмовляє. Вона телефонує. Ну, любить людина досі, не знайшла кращого",

– зізналася Тамара Яценко.

Нагадаємо, що відома українська акторка Тамара Яценко перенесла складну операцію.