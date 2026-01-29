29 января, 18:45
Умерла Тамара Палашенко: где и когда состоится прощание с народной артисткой Украины
Основні тези
- Прощание с актрисой Тамарой Палашенко состоится 30 января в Театре на Подоле в Киеве в 11:00.
- Тамара Палашенко умерла в возрасте 71 года от тяжелой формы рака мозга, которая была неоперабельной и агрессивной.
28 января стало известно, что из жизни ушла народная артистка Украины Тамара Палашенко. Об этом сообщили родные знаменитости.
Теперь они раскрыли место и дату прощания. Пост с информацией вышел на фейсбук-странице сына Тамары Палашенко Владимира Крыжановского.
Прощание с актрисой начнется 30 января в Театре на Подоле в Киеве в 11:00.
Что известно о смерти Тамары Палашенко?
- Актриса ушла из жизни в возрасте 71 года. В последние месяцы она боролась с тяжелой формой рака мозга – опухоль была неоперабельной из-за расположения, чрезвычайно агрессивной и неизлечимой.
- Болезнь обнаружили после смерти мужа Тамары Палашенко. По словам сына, эта потеря стала для актрисы чрезвычайно болезненной – она будто потеряла смысл жизни, ведь никто не мог заменить ей любимого.
- Семья использовала все возможное: консультации у ведущих нейрохирургов, курсы лучевой и химиотерапии. Но, к сожалению, лечение не дало результатов – состояние Тамары Палашенко ухудшалось с каждым днем.
- Несмотря на тяжелое состояние, в мае актриса вышла на сцену в последний раз. Даже тогда, когда ноги уже начали отказывать, она сыграла свою финальную роль в Театре на Подоле.