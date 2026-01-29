Теперь они раскрыли место и дату прощания. Пост с информацией вышел на фейсбук-странице сына Тамары Палашенко Владимира Крыжановского.

Прощание с актрисой начнется 30 января в Театре на Подоле в Киеве в 11:00.

Что известно о смерти Тамары Палашенко?