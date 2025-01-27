Поют все – песня "Танцювала риба з раком" пленила сеть

Если за последние дни вы до сих пор не напевали строки из песни "Танцювала риба з раком", то, видимо, оказались очень далеко от нового тренда. Интересно, что в очередной раз украинские треки популяризируются именно через тикток.

А если вы относитесь к категории тех людей, которые 24/7 ходят и таки напевают эту песенку, то приветствуем в клубе ценителей украинской культуры, пишет Show24.

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Неизвестно кто и как распространил песню "Танцювала риба з раком", однако она стала настолько популярной, что ее не просто слушают украинцы, но и переводят иностранцы.

Пользователи распространяют видео, которые визуализируют строки из трека, пишут, что уже длительное время не могут оторваться от напевания, а некоторые вообще завораживают собственным исполнением.

Отметим, что оригинальный отрывок песни взят из фильма "Пропавшая грамота" 1972 года. Одним из исполнителей был Иван Миколайчук, который играл роль казака Василия.

"Танцювала риба з раком" – отрывок из фильма "Пропавшая грамота": смотрите видео онлайн

Почему именно сегодня вспомнили о "рыбе с раком" – неизвестно, однако это хорошее упоминание о том, что современное поколение уважает свою культуру и популяризирует ее доступным способом.

Что известно о фильме "Пропавшая грамота"

"Пропавшая грамота" – украинский фильм советского производства, который частично снят по мотивам одноименного рассказа Николая Гоголя. Важный факт, что съемки кинокартины завершили в 1972 году, однако публика ее увидела только в начале 80-х годов. Произошло это из-за того, что партийные чиновники-цензоры запретили ленту к показу из-за недовольства "идеологической" концовкой фильма.

Фильм "Пропавшая грамота" / Фото из открытых источников

Сюжет рассказывает о приключениях казаков Василия и Андрея, которые ехали к царице в Петербург и везли ей гетманскую грамоту. Сегодня "Пропавшая грамота" считается одной из лучших украинских кинокартин.