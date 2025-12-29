От серебряного призера до судьи: путь Дмитрия Дикусара на "Танцах со звездами"

Впервые за 4 года вернулся проект "Танці з зірками" – благотворительный спецвыпуск вышел 28 декабря. Одним из судей эфира стал Дмитрий Дикусар – один из лучших танцовщиков шоу и военнослужащий ВСУ.

Дмитрий Дикусар признался, что очень рад вернуться на "Танцы со звездами". И искренне рассказал, что комфортнее чувствовал себя именно на паркете, а не за судейским столом. Поэтому 24 Канал предлагает вспомнить, каким Дмитрий Дикусар был на проекте как участник.

К слову Громкое возвращение "Танцев со звездами" после 4 лет паузы: выступления всех участников спецвыпуска

Путь Дмитрия Дикусара на "Танцах со звездами" начался в 2007 году. Он стал участником второго сезона и партнером Ирины Билык. Пара не одержала победу, но зато получила несколько иное – чувство. Они сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Однако уже через 3 года развелись.



Дмитрий Дикусар и Ирина Билык / Фото TabloID



Дмитрий Дикусар и Ирина Билык / Фото 1+1

Впоследствии Дмитрий Дикусар участвовал в "Танцах со звездами" в России (до 2014 года) и Грузии. А в 2019 году вернулся на танцевальный проект в Украине.

В шестом сезоне его партнершей была актриса и юмористка Виктория Булитко. Пара заняла третье место и получила бронзу в финале.



Дмитрий Дикусар и Виктория Булитко / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара



Дмитрий Дикусар в 2019 / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

В седьмом сезоне партнершей Дмитрия стала Слава Каминская. Пара покинула проект после третьего эфира.



Дмитрий Дикусар и Слава Каминская / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Восьмой сезон вышел на экраны в 2021 году. Дмитрий Дикусар зажигал паркет вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Пара была за мгновение до победы и заняла второе место в финале.



Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара



Дмитрий Дикусар в 2021 / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Теперь Дмитрий Дикусар – судья

В начале полномасштабного вторжения Дмитрий Дикусар вступил в Вооруженные Силы Украины. Сначала он показывал фото в военной форме, делился кадрами с фронта, но впоследствии выходил на связь все реже.

В октябре Дмитрию исполнилось 40 лет. Он поделился, что за время службы в армии пережил разное – потери побратимов, ошибки и удачные операции, вера в Бога и временная ее потеря, депрессия и поиск баланса.

28 декабря на экраны вышла запись благотворительного выпуска "Танцев со звездами", где Дмитрий Дикусар стал судьей. Он на несколько дней отлучился от службы, чтобы вернуться в шоу ради благотворительной миссии. В сети немало людей подчеркнули: Дикусар как никто заслуживает быть в кресле члена жюри.



Дмитрий Дикусар / Скриншот из видео

Напомним, благотворительный выпуск состоялся без финала. Имена победителей станут известны в новогоднюю ночь в 00:00.