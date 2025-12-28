"Танцы со звездами" вернулись впервые за 4 года: какая певица открыла спецэфир
- Проект "Танцы со звездами" вернулся с благотворительным спецвыпуском, который открыла певица TAYANNA с балеринами.
- Собранные во время выпуска средства передадут на эвакуацию раненых военных.
Впервые за долгое время вернулся легендарный проект "Танцы со звездами". Благотворительный специальный выпуск открыла певица TAYANNA с маленькими балеринами.
Танцевальный проект вышел на экраны в воскресенье, 28 декабря. Об этом пишет 24 Канал.
Певица TAYANNA открыла благотворительный спецефир с тематической праздничной песней – All I Want for Christmas Is You.
Артистка предстала в белоснежном платье с элегантным полупрозрачным шарфиком с блестками на шее.
Впоследствии на сцене к TAYANNA присоединились балерины – это участницы балетного колледжа имени Татьяны Таякиной. Девушки эффектно открыли сцену спецвыпуска.
Номер-открытие "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн
Также во время номера-открытия на паркете появились судьи – Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик. Впоследствии на сцену вышли и звезды-участники вместе со своими партнерами и партнершами.
Какова цель спецвыпуска "Танцев со звездами"?
Предновогодний выпуск имеет благотворительную цель. Средства, собранные во время голосования за победителя, передадут на сбор на прицельную эвакуацию раненых военных.