Голливудская звезда появилась на паркете "Танцев со звездами" и показала красноречивый номер

Сцену специального выпуска "Танцев со звездами" покоряли не только участники-звезды, но и приглашенные гости. Особенное выступление подготовила актриса Марина Мазепа.

Марина Мазепа – голливудская актриса с украинскими корнями. Она вышла на сцену благотворительного эфира "Танцев со звездами" с номером-перформансом, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Руслана Данилкина, которая потеряла ногу на войне, поразила чувственным выступлением на "Танцах со звездами"

Звезда, которая покоряет Голливуд, вернулась в Украину, когда узнала о выпуске "Танцев со звездами". На сцене она продемонстрировала авторский номер под названием Live ("Живи"). В этом выступлении Марина Мазепа показала каждую букву слова. Актриса убеждена: движение – это жизнь, а жизнь – это Украина.

За этим выступлением долгий путь подготовки, веры и волнений. Для меня это больше чем танец. Это важный шаг и возможность говорить о моей стране на весь мир,

– поделилась Марина Мазепа.

После завершения выступления актриса также призналась, что лично задонатит центру Superhumans 300 тысяч гривен.

Выступление Марины Мазепы на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Чем известна Марина Мазепа?