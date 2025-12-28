Голливудская звезда появилась на паркете "Танцев со звездами" и показала красноречивый номер
- Марина Мазепа, голливудская актриса с украинскими корнями, выступила на благотворительном эфире "Танцев со звездами" с авторским номером под названием Live.
- После выступления она заявила, что задонатит центру Superhumans 300 тысяч гривен.
Сцену специального выпуска "Танцев со звездами" покоряли не только участники-звезды, но и приглашенные гости. Особенное выступление подготовила актриса Марина Мазепа.
Марина Мазепа – голливудская актриса с украинскими корнями. Она вышла на сцену благотворительного эфира "Танцев со звездами" с номером-перформансом, пишет 24 Канал.
Звезда, которая покоряет Голливуд, вернулась в Украину, когда узнала о выпуске "Танцев со звездами". На сцене она продемонстрировала авторский номер под названием Live ("Живи"). В этом выступлении Марина Мазепа показала каждую букву слова. Актриса убеждена: движение – это жизнь, а жизнь – это Украина.
За этим выступлением долгий путь подготовки, веры и волнений. Для меня это больше чем танец. Это важный шаг и возможность говорить о моей стране на весь мир,
– поделилась Марина Мазепа.
После завершения выступления актриса также призналась, что лично задонатит центру Superhumans 300 тысяч гривен.
Выступление Марины Мазепы на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Чем известна Марина Мазепа?
- Марина Мазепа родилась в Конотопе. Это голливудская актриса, акробатка, художница движения. Она была участницей проектов "Америка имеет талант" и "Франция имеет талант".
- Актриса сотрудничала с актерами Мелом Гибсоном, Робертом Дави и Колином Вуделлом, когда снималась для Marvel и Warner Brothers.
- Сейчас Марина проживает в Лос-Анджелесе, но всегда подчеркивает, что родом из Украины. Она часто приезжает в Киев, ведь не забывает о родине.