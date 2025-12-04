Самые чувственные выступления на паркете "Танцев со звездами", которые пробирают до мурашек

Уже скоро, 28 декабря в 20:00, на телеканале "1+1" состоится премьера предновогоднего благотворительного спецвыпуска "Танців з зірками". Участниками станут знаменитости, которые ранее еще не выходили на паркет главного танцевального шоу страны.

По случаю такого особенного события, 24 Канал предлагает вспомнить самые чувственные выступления на паркете, которые подарят палитру эмоций.

Какими были самые чувственные выступления на паркете "Танцев со звездами"?

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари)

Чувственный танец, который раскрывает различные эмоции на паркете. Пара танцевала под мелодию без слов, что только добавляло интриги и волнений относительно вопроса: А что будет дальше?

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар (контемпорари): смотрите видео онлайн

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль)

Пара затанцевала под песню The Hardkiss – "Коханці". Выбор песни был очень точным, ведь именно она добавила страсти на паркете.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (пасадобль): смотрите видео онлайн

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба)

Очень сильный танец точно вошел в историю проекта "Танцы со звездами". Пара поразила своей синергией, что стало изюминкой танцевального номера.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко (румба): смотрите видео онлайн

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот)

Пара затанцевала под песню Софии Ротару – "Чекай". Когда просматриваешь это выступление, то мурашки пробегают по коже не просто от танца, но и от невероятного исполнения Марты Адамчук.

TAYANNA и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн

Юлия Санина с отцом (контемпорари)

Очевидно, что танец двух родных людей не может оставить равнодушным никого. Фронтвумен рок-группы The Hardkiss вместе с отцом поставили чувственный номер, который пробирает до слез.

Юлия Санина с отцом (контемпорари): смотрите видео онлайн

Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот)

Эта пара была очень популярной на "Танцах со звездами", поэтому совсем не удивительно, что один из их танцев вошел в категорию "самых чувственных".

Ксения Мишина и Женя Кот (фокстрот): смотрите видео онлайн

Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари)

Перед началом выступления Дмитрий Жук заявлял, что это будет лучший контемп сезона, и не ошибся.

Ольга Харлан и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс)

Это по-настоящему особенное выступление для всей большой танцевальной семьи. К сожалению, Григорий Чапкис умер в 2021 году, поэтому вальс – это один из приятных воспоминаний, которые остались в память о выдающемся танцоре.

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис (вальс): смотрите видео онлайн

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари)

Страстный танец этой пары можно просматривать десятки раз. Они настолько проявили себя и чувства, которые требовал номер, что сумели приковать взгляды миллионов людей.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (контемпорари): смотрите видео онлайн

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот)

В этом сезоне певица стала победительницей. Предыдущие две попытки получить кубок выскальзывали у Могилевской из рук. Но тандем с Игорем Кузьменко помог артистке получить желанный титул "Танцев со звездами".

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко (фокстрот): смотрите видео онлайн

Напомним, что судьями благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" стали: Наталья Могилевская, Дмитрий Дикусар, Дмитрий Монатик и Екатерина Кухар.