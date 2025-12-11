Какая голливудская актриса появится в предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"
- В спецвыпуске "Танцев со звездами" появится голливудская актриса Марина Мазепа, которая поддерживает сбор Superhumans Center на эвакуацию раненых с фронта.
- Марина Мазепа, известная по участию в шоу "Америка имеет талант" и ролями в фильмах Marvel, выступит с номером, символизирующий устойчивость Украины.
Уже в декабре состоится премьера благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами". Команда проекта раскрыла, какая знаменитость выйдет на паркет и презентует специальный номер.
В спецвыпуске "Танцев со звездами" появится голливудская актриса и танцовщица Марина Мазепа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу проекта.
Не пропустите Объявили всех танцовщиков, которые примут участие в спецвыпуске "Танцев со звездами"
Голливудская актриса, художница движения – Марина Мазепа появится в благотворительном спецефире "Танцев со звездами" с особым посланием и миссией поддержать сбор Superhumans Center на прицельную эвакуацию с фронта раненых защитников и защитниц,
– говорится в заметке.
Украинка покорила шоу "Америка имеет талант" и "Франция имеет талант", сыграла в фильмах Marvel и Warner Brothers, работала с актерами Мелом Гибсоном, Робертом Дави и Колином Вуделлом.
Сейчас Мазепа проживает в Лос-Анджелесе и Киеве. Команда "Танцев со звездами" отметила, что актриса "хочет помогать и быть ближе в это непростое время".
На паркете Марина языком движений воплотит слово "LIVE" и через буквы расскажет историю каждого из нас – от рождения и осознания себя до проживания боли и победы над ней. Это выступление станет посланием миру о стойкости нашей страны и обращением к каждому украинцу и украинке: "Живи!" – сквозь травмы и страхи к собственной эволюции и возрождению,
– рассказали в команде проекта.
Также стало известно, что Юрий Горбунов в девятый раз будет вести "Танцы со звездами". В инстаграме проекта показали, как ведущий менялся за годы работы в эфире шоу.
Что известно о спецвыпуске "Танцев со звездами"?
17 ноября объявили, что "Танцы со звездами" возвращаются после четырехлетней паузы. Благотворительный предновогодний спецвыпуск пройдет под слоганом "Движение к жизни". Команда проекта вместе с Superhumans Center собирает средства на прицельную эвакуацию.
Судьями спецвыпуска стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар, а на паркет выйдут ветеранка Руслана Данилкина, стендап-комик Василий Байдак, ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, ведущая ТСН Наталья Островская, герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, ведущая программы "Ближе к звездам" Натали Солоник, певица KOLA, актер Павел Текучев, инфлюенсерка Даша Квиткова, ведущий Григорий Решетник и актриса Наталья Денисенко.
Пару звездами составят такие танцовщики: Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Анна Карелина, Макс Леонов, Яна Цибульская, Виталий Загоруйко, Надин и Сергей Ефремов.
Спецвыпуск выйдет на телеканале "1+1" 28 декабря в 20:00.