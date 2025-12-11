В спецвыпуске "Танцев со звездами" появится голливудская актриса и танцовщица Марина Мазепа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу проекта.

Не пропустите Объявили всех танцовщиков, которые примут участие в спецвыпуске "Танцев со звездами"

Голливудская актриса, художница движения – Марина Мазепа появится в благотворительном спецефире "Танцев со звездами" с особым посланием и миссией поддержать сбор Superhumans Center на прицельную эвакуацию с фронта раненых защитников и защитниц,

– говорится в заметке.

Украинка покорила шоу "Америка имеет талант" и "Франция имеет талант", сыграла в фильмах Marvel и Warner Brothers, работала с актерами Мелом Гибсоном, Робертом Дави и Колином Вуделлом.

Сейчас Мазепа проживает в Лос-Анджелесе и Киеве. Команда "Танцев со звездами" отметила, что актриса "хочет помогать и быть ближе в это непростое время".

На паркете Марина языком движений воплотит слово "LIVE" и через буквы расскажет историю каждого из нас – от рождения и осознания себя до проживания боли и победы над ней. Это выступление станет посланием миру о стойкости нашей страны и обращением к каждому украинцу и украинке: "Живи!" – сквозь травмы и страхи к собственной эволюции и возрождению,

– рассказали в команде проекта.

Также стало известно, что Юрий Горбунов в девятый раз будет вести "Танцы со звездами". В инстаграме проекта показали, как ведущий менялся за годы работы в эфире шоу.

