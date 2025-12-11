У спецвипуску "Танців з зірками" з'явиться голлівудська акторка і танцюристка Марина Мазепа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.

Не пропустіть Оголосили всіх танцівників, які візьмуть участь у спецвипуску "Танців з зірками"

Голлівудська акторка, мисткиня руху – Марина Мазепа з'явиться у благодійному спецефірі "Танців з зірками" з особливим посланням та місією підтримати збір Superhumans Center на прицільну евакуацію з фронту поранених захисників і захисниць,
– йдеться у дописі.

Українка підкорила шоу "Америка має талант" і "Франція має талант", зіграла у фільмах Marvel та Warner Brothers, працювала з акторами Мелом Гібсоном, Робертом Даві та Коліном Вуделлом.

Наразі Мазепа проживає у Лос-Анджелесі та Києві. Команда "Танців з зірками" зазначила, що акторка "хоче допомагати й бути ближче в цей непростий час".

На паркеті Марина мовою рухів втілить слово "LIVE" і через літери розповість історію кожного з нас – від народження й усвідомлення себе до проживання болю та перемоги над ним. Цей виступ стане посланням світу про стійкість нашої країни й зверненням до кожного українця та українки: "Живи!" – крізь травми та страхи до власної еволюції та відродження,
– розповіли у команді проєкту.

Також стало відомо, що Юрій Горбунов удев'яте вестиме "Танці з зірками". В інстаграмі проєкту показали, як ведучий змінювався за роки роботи в ефірі шоу.

Що відомо про спецвипуск "Танців з зірками"?

  • 17 листопада оголосили, що "Танці з зірками" повертаються після чотирирічної паузи. Благодійний передноворічний спецвипуск пройде під слоганом "Рух до життя". Команда проєкту разом із Superhumans Center збирає кошти на прицільну евакуацію.

  • Суддями спецвипуску стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар, а на паркет вийдуть ветеранка Руслана Данілкіна, стендап-комік Василь Байдак, ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, ведуча ТСН Наталя Островська, герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін, ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік, співачка KOLA, актор Павло Текучев, інфлюенсерка Даша Квіткова, ведучий Григорій Решетнік та акторка Наталка Денисенко.

  • Пару зірками складуть такі танцівники: Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Анна Кареліна, Макс Леонов, Яна Цибульська, Віталій Загоруйко, Надін і Сергій Єфремов.

  • Спецвипуск вийде на телеканалі "1+1" 28 грудня о 20:00.