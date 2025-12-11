У спецвипуску "Танців з зірками" з'явиться голлівудська акторка і танцюристка Марина Мазепа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.

Голлівудська акторка, мисткиня руху – Марина Мазепа з'явиться у благодійному спецефірі "Танців з зірками" з особливим посланням та місією підтримати збір Superhumans Center на прицільну евакуацію з фронту поранених захисників і захисниць,

– йдеться у дописі.

Українка підкорила шоу "Америка має талант" і "Франція має талант", зіграла у фільмах Marvel та Warner Brothers, працювала з акторами Мелом Гібсоном, Робертом Даві та Коліном Вуделлом.

Наразі Мазепа проживає у Лос-Анджелесі та Києві. Команда "Танців з зірками" зазначила, що акторка "хоче допомагати й бути ближче в цей непростий час".

На паркеті Марина мовою рухів втілить слово "LIVE" і через літери розповість історію кожного з нас – від народження й усвідомлення себе до проживання болю та перемоги над ним. Цей виступ стане посланням світу про стійкість нашої країни й зверненням до кожного українця та українки: "Живи!" – крізь травми та страхи до власної еволюції та відродження,

– розповіли у команді проєкту.

Також стало відомо, що Юрій Горбунов удев'яте вестиме "Танці з зірками". В інстаграмі проєкту показали, як ведучий змінювався за роки роботи в ефірі шоу.

Що відомо про спецвипуск "Танців з зірками"?