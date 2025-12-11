У спецвипуску "Танців з зірками" з'явиться голлівудська акторка і танцюристка Марина Мазепа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.
Не пропустіть Оголосили всіх танцівників, які візьмуть участь у спецвипуску "Танців з зірками"
Голлівудська акторка, мисткиня руху – Марина Мазепа з'явиться у благодійному спецефірі "Танців з зірками" з особливим посланням та місією підтримати збір Superhumans Center на прицільну евакуацію з фронту поранених захисників і захисниць,
– йдеться у дописі.
Українка підкорила шоу "Америка має талант" і "Франція має талант", зіграла у фільмах Marvel та Warner Brothers, працювала з акторами Мелом Гібсоном, Робертом Даві та Коліном Вуделлом.
Наразі Мазепа проживає у Лос-Анджелесі та Києві. Команда "Танців з зірками" зазначила, що акторка "хоче допомагати й бути ближче в цей непростий час".
На паркеті Марина мовою рухів втілить слово "LIVE" і через літери розповість історію кожного з нас – від народження й усвідомлення себе до проживання болю та перемоги над ним. Цей виступ стане посланням світу про стійкість нашої країни й зверненням до кожного українця та українки: "Живи!" – крізь травми та страхи до власної еволюції та відродження,
– розповіли у команді проєкту.
Також стало відомо, що Юрій Горбунов удев'яте вестиме "Танці з зірками". В інстаграмі проєкту показали, як ведучий змінювався за роки роботи в ефірі шоу.
Що відомо про спецвипуск "Танців з зірками"?
17 листопада оголосили, що "Танці з зірками" повертаються після чотирирічної паузи. Благодійний передноворічний спецвипуск пройде під слоганом "Рух до життя". Команда проєкту разом із Superhumans Center збирає кошти на прицільну евакуацію.
Суддями спецвипуску стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар, а на паркет вийдуть ветеранка Руслана Данілкіна, стендап-комік Василь Байдак, ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, ведуча ТСН Наталя Островська, герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін, ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік, співачка KOLA, актор Павло Текучев, інфлюенсерка Даша Квіткова, ведучий Григорій Решетнік та акторка Наталка Денисенко.
Пару зірками складуть такі танцівники: Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Анна Манжула, Антон Нестерко, Анна Кареліна, Макс Леонов, Яна Цибульська, Віталій Загоруйко, Надін і Сергій Єфремов.
Спецвипуск вийде на телеканалі "1+1" 28 грудня о 20:00.