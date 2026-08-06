Таня Пренткович ищет деньги и продает свою долю в интервью за 1,5 тысячи евро: пользователи сети подшучивают

Блогерша Таня Пренткович, которая после скандала переехала в Португалию, решила монетизировать свое присутствие в медиапространстве. Инфлюенсерша публично предложила авторам подкастов и YouTube-шоу записать с ней интервью, установив фиксированную цену в размере 1,5 тысячи евро.

В своих соцсетях девушка активно демонстрирует идеальную картинку благополучной и спокойной жизни многодетной мамы. Однако видео, которое недавно стало вирусным в Threads, очень удивило аудиторию.

На кадрах Таня рассказывает, что в течение прошлого года ей постоянно предлагали интервью, но она отказывалась из-за отсутствия сил. Теперь появился ресурс, поэтому она готова приходить на шоу, но исключительно за деньги. Пренткович обещает, что ее участие принесет автору как минимум 100 тысяч просмотров и поможет раскрутить канал.

Люди открыто шутят, что у Тани просто закончились сбережения. Пользователи активно комментируют ситуацию.

Комментарии / скриншот из тредса

К тому же в сети распространяются интересные скриншоты переписки. На них менеджер звезды якобы сама предлагает рекламную интеграцию за 500–1000 евро. Такая внезапная тяга к работе очень развеселила пользователей.

Напомним, Таня Пренткович вместе с мужем Андреем Гонковским эмигрировала за границу после громкого скандала, связанного с отдыхом на Мальдивах. Тогда Гонковский уехал из Украины в Польшу в качестве волонтера, но внезапно оказался на островах. Сейчас семья проживает в Португалии, где у них родился второй общий ребенок – дочь Ева.

А тем временем сеть всколыхнул новый скандал в мире блогеров. Екатерина Остапчук раскрыла интимную жизнь Беспалова, а он – как она пыталась "заказать" Кристину Горняк, чтобы на нее обрушился поток грязи.