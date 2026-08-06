У своїх соцмережах дівчина активно показує ідеальну картинку заможного та спокійного життя багатодітної мами. Проте відео, яке нещодавно завірусилося у Threads, дуже здивувало аудиторію.

На кадрах Таня розповідає, що протягом минулого року їй постійно пропонували інтерв'ю, але вона відмовляла через відсутність сил. Тепер ресурс з'явився, тож вона готова приходити на шоу, але виключно за гроші. Пренткович обіцяє, що її участь принесе автору щонайменше 100 тисяч переглядів і допоможе розкачати канал.

Люди відкрито жартують, що в Тані просто закінчилися заощадження. Користувачі активно коментують ситуацію.

Коментарі / скриншот з тредсу

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До того ж мережею ширяться цікаві скриншоти листування. На них менеджерка зірки нібито сама пропонує рекламну інтеграцію за 500-1000 євро. Така раптова жага до праці дуже розвеселила юзерів.

Нагадаємо, Таня Пренткович разом із чоловіком Андрієм Гонковським емігрувала за кордон після гучного скандалу, повʼязаного з відпочинком на Мальдівах. Тоді Гонковський виїхав з України до Польщі як волонтер, але раптом опинився на островах. Нині родина проживає в Португалії, де в них народилася друга спільна дитина – донька Ева.

А тим часом мережу сколихнув новий скандал у світі блогерів. Катерина Остапчук розкрила інтимне життя Беспалова, а він – як вона намагалася "замовити" Христину Горняк, щоб її поливали брудом.