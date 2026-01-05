Об отношениях с Надин, гонорарах на шоу и скандалах: Цимбалюк дал первое интервью после "Холостяка"
- Тарас Цимбалюк рассказал, что согласился стать героем "Холостяка" в эмоционально сложный период своей жизни, после разрыва со Светланой Готочкиной.
- Он отметил, что отношения с победительницей шоу, Надин Головчук, не сложились из-за ограниченного времени на проекте, и опроверг слухи об инсценировке разрыва со Светланой ради шоу.
26 декабря 2025 года вышел финальный выпуск 14 сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем стал украинский актер Тарас Цимбалюк.
Впервые после участия в проекте он дал развернутое интервью. Оно стало одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизе за последние дни. На фоне этого 24 Канал собрал основные тезисы из видео, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva.
Интервью в значительной степени было посвящено обсуждению участия Тараса Цимбалюка в "Холостяке". Актер рассказал, что согласился стать главным героем шоу в "очень турбулентно-эмоциональный" период своей жизни. Незадолго до этого он разошелся со своей бывшей девушкой, бизнесвумен и дизайнером Светланой Готочкиной.
Мое согласие было в принципе из-за того, что я искал какую-то новую нейронную связь, чтобы переключиться от Светули. Я знал, что это меня отвлечет и я сконцентрируюсь на чем-то альтернативном. Когда я пришел к девушкам я уже был сфокусирован на проекте, но когда это все согласовывалось, это же долгий период, ясно, что я еще думал о Светуле,
– сказал Цимбалюк.
Среди других причин, побудивших Тараса принять участие в "Холостяке", – желание получить новый и уникальный опыт и быть причастным к развитию украинского телевидения. Кроме того, он допускал, что может встретить там интересного человека, с которым может попробовать построить отношения.
Впрочем, этого так и не произошло. Тарас Цимбалюк и победительница "Холостяка-14", модель Надин Головчук, не остались вместе после проекта. В интервью актер отметил, что на шоу спартанские условия для построения отношений, ведь участники проводят вместе слишком мало времени.
За эти 15 часов, проведенные под пристальным наблюдением камер и продюсера, человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой ему тяжеловато,
– объяснил Тарас.
Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн
К тому же Холостяк рассказал о выборе финалистки.
Я не почувствовал, что может с кем-то сложиться метч в целом на проекте. Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывается общение – а только исключительно по такому критерию эта градация происходила – мы с продюсерами сели и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю. У меня тупик. Вы здесь как опытные люди посоветуйте мне, потому что мне абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект",
– рассказал актер.
Этот фрагмент о финальном выборе Тараса Цимбалюка раскритиковали в Threads и других соцсетях, ведь считают, что он своим ответом оскорбил участниц.
Отдельной темой интервью стали отношения актера со Светланой Готочкиной. Тарас опроверг слухи о том, что их разрыв был инсценирован ради "Холостяка", а также подтвердил, что сейчас они не вместе.
Кстати, ещё во время интервью он рассказал о своих заработках на шоу.
Сколько Тарас Цимбалюк заработал на "Холостяке"?
Актер утверждает, что не рассматривал участие в проекте как способ заработка, однако работать бесплатно не собирался. Он получал гонорар как в кино.
Уже после участия в шоу гонорары Цимбалюка в кино и рекламных проектах выросли.
В интервью также говорилось о работе Тараса Цымбалюка в украинском кино, критику в отношении его матери после "Холостяка" и ряд скандалов. Он прокомментировал хейт, связанный с прослушиванием русской музыки, клипом группы "Ленинград" и съемками в фильме в военной форме с шевроном "Азов".