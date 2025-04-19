"А Мотря в курсе?": как в сети отреагировали на то, что Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"

18 апреля телеканал СТБ сообщил, что главным героем 14 сезона проекта "Холостяк" станет Тарас Цимбалюк. Эта новость сразу вызвала бурную реакцию в сети, ведь его считают одним из самых сексуальных актеров страны.

Премьера 14 сезона "Холостяка" запланирована на осень, а девушки, которые хотят принять участие в романтическом реалити-шоу, уже могут заполнить анкету на сайте. Пока все в ожидании, предлагаем узнать, какой была реакция в сети на то, что новым главным героем проекта станет Тарас Цимбалюк. Об этом расскажет Show 24.

К слову "Меня действительно ждет новый вызов": Тарас Цимбалюк впервые прокомментировал свое участие в "Холостяке"

Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк": реакция сети

Под сообщением, где телеканал СТБ анонсировал, что Тарас Цимбалюк станет новым "Холостяком", собралось немало комментариев. На новость, в частности, отреагировали некоторые украинские звезды, среди которых есть и коллеги актера.

"Боже, какая новость! Друг, поздравляю! Будет суперсезон", – Ольга Сумская.

"Тарас, думай сердцем", – Григорий Решетник.

"Да, братик, наконец-то найдем тебе невесту", – Наталка Денисенко.

"Поздравляю, это будет интересный сезон", – Алексей Суровцев.

"Это шок! Иду заполнять анкету", – Ирина Кудашова.

"Подаю заявку", – Артемий Егоров.

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень поддержала девушек, которые планируют заполнять анкету на участие в проекте. По ее словам, это "крутой этап жизни", а в этот раз главным героем стал "взрослый, зрелый мужчина".

Инна Белень о 14 сезоне "Холостяка": смотрите видео

В комментариях также поинтересовалась, в курсе ли Мотря, имея в виду сериал "Поймать Кайдаша", в котором Тарас Цимбалюк исполнил роль Карпа. Мотря же сыграла Антонина Хижняк. Их герои в сериале – пара. Актриса с юмором отреагировала на новость, написав: "Дома поговорим".

Комментарии под сообщением, где анонсировали, что Цимбалюк – новый "Холостяк" / Скриншот из инстаграма

Многие довольны выбором нового главного героя романтического реалити-шоу:

"Однозначно, этот "Холостяк" – уже любовь. Как дождаться?"

"Ого, все будут смотреть, он топ актер. Кстати, Мишель Андраде говорила, что Тарас ей нравится".

"Бляха, а уже замужним можно заполнять заявки?"

"Это будет мой любимый сезон".

"Это будет первый "Холостяк", который я буду смотреть".

"Вау, такой "Холостяк", что я впервые в жизни захотела пойти на этот проект".

"Никогда не смотрела "Холостяк", но в этот раз буду. Думаю, сезон будет поджог".

Однако некоторые люди вспомнили скандал с Тарасом Цимбалюком, который разгорелся в прошлом году. Актер вместе с друзьями развлекался под песни российских исполнителей. В компании была и скандальная блогерша Анна Алхим.

"Это тот Тарас, который слушает русскую музыку со своей подругой (как там ее, не помню)? Лицемерным кажется. Но, видимо, как раз такой характер и нужен "Холостяку".

"Если бы не его танцульки под русскую музыку и дружба с Алхим, возможно, это был бы классный кандидат. Однако...Печальный контраст после того, как последним "Холостяком" был ветеран российско-украинской войны.

"СТБ – вы дно! Брать человека, который потребляет руснявый контент во время войны и поддерживает отношения с людьми, которым прямая дорога в "Рашку"".

Реакция сети на то, что новым "Холостяком" стал Цимбалюк / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что главным героем 13 сезона "Холостяка" был ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Победу в проекте одержала Инна Белень, однако в начале февраля этого года пара объявила о расставании.