"А Мотря в курсе?": как в сети отреагировали на то, что Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"
- Тарас Цимбалюк станет главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", что вызвало разную реакцию в соцсетях.
- Некоторые комментаторы вспоминают скандал с прослушиванием русской музыки, а другие положительно оценивают выбор нового "Холостяка".
18 апреля телеканал СТБ сообщил, что главным героем 14 сезона проекта "Холостяк" станет Тарас Цимбалюк. Эта новость сразу вызвала бурную реакцию в сети, ведь его считают одним из самых сексуальных актеров страны.
Премьера 14 сезона "Холостяка" запланирована на осень, а девушки, которые хотят принять участие в романтическом реалити-шоу, уже могут заполнить анкету на сайте. Пока все в ожидании, предлагаем узнать, какой была реакция в сети на то, что новым главным героем проекта станет Тарас Цимбалюк. Об этом расскажет Show 24.
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Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк": реакция сети
Под сообщением, где телеканал СТБ анонсировал, что Тарас Цимбалюк станет новым "Холостяком", собралось немало комментариев. На новость, в частности, отреагировали некоторые украинские звезды, среди которых есть и коллеги актера.
- "Боже, какая новость! Друг, поздравляю! Будет суперсезон", – Ольга Сумская.
- "Тарас, думай сердцем", – Григорий Решетник.
- "Да, братик, наконец-то найдем тебе невесту", – Наталка Денисенко.
- "Поздравляю, это будет интересный сезон", – Алексей Суровцев.
- "Это шок! Иду заполнять анкету", – Ирина Кудашова.
- "Подаю заявку", – Артемий Егоров.
Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень поддержала девушек, которые планируют заполнять анкету на участие в проекте. По ее словам, это "крутой этап жизни", а в этот раз главным героем стал "взрослый, зрелый мужчина".
Инна Белень о 14 сезоне "Холостяка": смотрите видео
В комментариях также поинтересовалась, в курсе ли Мотря, имея в виду сериал "Поймать Кайдаша", в котором Тарас Цимбалюк исполнил роль Карпа. Мотря же сыграла Антонина Хижняк. Их герои в сериале – пара. Актриса с юмором отреагировала на новость, написав: "Дома поговорим".
Многие довольны выбором нового главного героя романтического реалити-шоу:
- "Однозначно, этот "Холостяк" – уже любовь. Как дождаться?"
- "Ого, все будут смотреть, он топ актер. Кстати, Мишель Андраде говорила, что Тарас ей нравится".
- "Бляха, а уже замужним можно заполнять заявки?"
- "Это будет мой любимый сезон".
- "Это будет первый "Холостяк", который я буду смотреть".
- "Вау, такой "Холостяк", что я впервые в жизни захотела пойти на этот проект".
- "Никогда не смотрела "Холостяк", но в этот раз буду. Думаю, сезон будет поджог".
Однако некоторые люди вспомнили скандал с Тарасом Цимбалюком, который разгорелся в прошлом году. Актер вместе с друзьями развлекался под песни российских исполнителей. В компании была и скандальная блогерша Анна Алхим.
- "Это тот Тарас, который слушает русскую музыку со своей подругой (как там ее, не помню)? Лицемерным кажется. Но, видимо, как раз такой характер и нужен "Холостяку".
- "Если бы не его танцульки под русскую музыку и дружба с Алхим, возможно, это был бы классный кандидат. Однако...Печальный контраст после того, как последним "Холостяком" был ветеран российско-украинской войны.
- "СТБ – вы дно! Брать человека, который потребляет руснявый контент во время войны и поддерживает отношения с людьми, которым прямая дорога в "Рашку"".
Реакция сети на то, что новым "Холостяком" стал Цимбалюк / Скриншоты из инстаграма
Напомним, что главным героем 13 сезона "Холостяка" был ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Победу в проекте одержала Инна Белень, однако в начале февраля этого года пара объявила о расставании.