Прем'єра 14 сезону "Холостяка" запланована на осінь, а дівчата, які хочуть взяти участь у романтичному реаліті-шоу, вже можуть заповнити анкету на сайті. Поки всі в очікуванні, пропонуємо дізнатися, якою була реакція в мережі на те, що новим головним героєм проєкту стане Тарас Цимбалюк. Про це розповість Show 24.

До слова "Мене дійсно чекає новий виклик": Тарас Цимбалюк вперше прокоментував свою участь у "Холостяку"

Тарас Цимбалюк – новий "Холостяк": реакція мережі

Під дописом, де телеканал СТБ анонсував, що Тарас Цимбалюк стане новим "Холостяком", назбиралося чимало коментарів. На новину, зокрема, відреагували деякі українські зірки, серед яких є і колеги актора.

"Боже, яка новина! Друже, вітаю! Буде суперсезон", – Ольга Сумська.

"Тарасе, думай серцем", – Григорій Решетник.

"Так, братику, нарешті знайдемо тобі наречену", – Наталка Денисенко.

"Вітаю, це буде цікавий сезон", – Олексій Суровцев.

"Це шок! Йду заповнювати анкету", – Ірина Кудашова.

"Подаю заявку", – Артемій Єгоров.

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь підтримала дівчат, які планують заповнювати анкету на участь у проєкті. За її словами, це "крутий етап життя", а цього разу головним героєм став "дорослий, зрілий чоловік".

Інна Бєлєнь про 14 сезон "Холостяка": дивіться відео

У коментарях також поцікавилася, чи в курсі Мотря, маючи на увазі серіал "Спіймати Кайдаша", в якому Тарас Цимбалюк виконав роль Карпа. Мотрю ж зіграла Антоніна Хижняк. Їхні герої у серіалі – пара. Акторка з гумором відреагувала на новину, написавши: "Вдома поговоримо".

Коментарі під дописом, де анонсували, що Цимбалюк – новий "Холостяк" / Скриншот з інстаграму

Чимало людей задоволені вибором нового головного героя романтичного реаліті-шоу:

"Однозначно, цей "Холостяк" – уже любов. Як дочекатися?"

"Ого, всі будуть дивитись, він топ актор. До речі, Мішель Андраде казала, що Тарас їй подобається".

"Бляха, а вже заміжнім можна заповнювати заявки?"

"То буде мій улюблений сезон".

"Це буде перший "Холостяк", який я буду дивитись".

"Вау, такий "Холостяк", що я вперше в житті захотіла піти на цей проєкт".

"Ніколи не дивилася "Холостяк", але цього разу буду. Думаю, сезон буде підпал".

Однак деякі люди пригадали скандал з Тарасом Цимбалюком, який розгорівся минулого року. Актор разом з друзями розважався під пісні російських виконавців. У компанії була й скандальна блогерка Анна Алхім.

"Це той Тарас, який слухає російську музику зі своєю подругою (як там її, не пам'ятаю)? Лицемірним здається. Але, мабуть, якраз такий характер і потрібен "Холостяку".

"Якби не його танцюльки під російську музику та дружба з Алхім, можливо, це був би класний кандидат. Проте…Сумний контраст після того, як останнім "Холостяком" був ветеран російсько-української війни.

"СТБ – ви дно! Брати людину, яка споживає руснявий контент під час війни й підтримує відносини з людьми, яким пряма дорога в "Рашку"".

Реакція мережі на те, що новим "Холостяком" став Цимбалюк / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що головним героєм 13 сезону "Холостяка" був ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Перемогу у проєкті здобула Інна Бєлєнь, однак на початку лютого цього року пара оголосила про розставання.