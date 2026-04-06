Меня совесть не мучает, – Тарас Тополя прокомментировал развод с женой

В прошлом году новость о разводе Тараса и Елены Тополи всколыхнула украинский шоубизнес. Через пять месяцев после этого фронтмен группы АНТИТІЛА впервые откровенно высказался о непростом периоде в своей жизни.

В интервью для ютуб-канала Марички Довбенко певец высказался о разводе и рассказал, как живет сейчас. Правда, тему разрыва он комментировал сдержанно и осторожно.

В частности, Тарас Тополя избежал ответа на вопрос о чувствах к бывшей жене. Однако признался, что после развода она заблокировала его в соцсетях. Артист отметил, что сейчас сосредоточен на собственной жизни и детях и не чувствует вины за то, как завершились их отношения с Еленой.

Я живу свою жизнь, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детьми. Меня совесть не мучает относительно того, как у нас произошел развод и, как я продолжаю выполнять свои функции, как отец,

– объяснил артист.

