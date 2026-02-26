Забыла об Украине и получила российский паспорт: как сейчас живет предательница Татьяна Денисова

Татьяну Денисову украинская публика хорошо помнит со времен проекта "Танцуют все". Предательница, родившаяся в Калининградской области, почему-то строила карьеру именно в Украине, но впоследствии об этом забыла.

Когда Денисовой было 2 года, семья перебралась в Крым. С 10 лет начала заниматься танцами. Учась в Ленинградском училище по определенным причинам так и не получила диплом, поэтому продолжила обучение в КНУКиИ, и даже создала собственный коллектив. 24 Канал расскажет, когда она получила российский паспорт, где сейчас и говорила ли что-то о войне в Украине.

Карьера в Украине и России

У Денисовой была очень активная работа в столице. Сначала работала с балетом и преподавала в Киевском эстрадно-цирковом колледже. В 2004 году согласилась на предложение работать в Германии.

Уже в 2009 году стала судьей популярного шоу "Танцуют все". Хореограф была в судейском кресле со 2 по 9 сезоны. Тогда же переехала в Россию, где стала одной из членов в жюри в проекте "Танцы".

Татьяна Денисова / Фото ТСН

Личная жизнь

В 2011 году Денисова вышла замуж за певца Александра Кривошапка. Интересно, что танцовщица была на 12 лет старше мужа.

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова / Фото из инстаграма певца

Однако семейное счастье продлилось недолго и пара развелась. Татьяна также воспитывает сына Льва.

Александр Кривошапко рассказал о лицемерной позиции предательницы. По его словам, хореограф в 2010-х постоянно критиковала Россию и заявляла, что не хочет там жить.

Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую: "Москва – город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ-сообщества". Мне очень обидно, что человек, который позиционирует себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно,

– шутил Кривошапко.

Гражданство РФ и позиция по войне в Украине

Бывший муж Денисовой рассказал в 2022 году, что еще в ноябре 2021 года она отказалась от украинского гражданства, а взамен получила российское.

Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет шесть, семь. Она обратилась ко мне, ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу ей прислал, мы очень тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей было нужно свидетельство о расторжении брака. На то время, в декабре, она получала российское гражданство,

– сказал Кривошапко в интервью Rostyslove Production.

Татьяна Денисова / Фото из инстаграма

Когда началась полномасштабная война, то Денисова находилась в Киеве, потому что была участницей шоу "Танцы. World of Dance" канала СТБ, где должна была сидеть в судейском кресле вместе с Женей Котом и Максом Чмерковским. По словам Кота, за день до начала войны они говорили и Денисова рассказывала, настолько она счастлива снова быть дома.

Судьи шоу / Фото из инстаграма Евгения Кота

Тогда хореограф сбежала за границу, хотя в сети писали, что она в России. Однако предательница все же появилась в российском проекте "Новые танцы", что выходит на канале ТНТ.

Татьяна Денисова в проекте ТНТ / Фото из открытых источников

О войне Денисова не высказывается. Видимо, ее так и манят кровавые российские рубли из-за которых не может занять адекватную позицию человека, который столько лет жил и работал в Украине.

Где сейчас Татьяна Денисова?

Свои соцсети женщина сделала частными, поэтому невозможно взглянуть как она сейчас выглядит и чем занимается. Однако в инстаграме все же можно увидеть геолокацию учетной записи. Там говорится, что Денисова сейчас в Германии.

Расположение Татьяны Денисовой / Скриншот из инстаграма

Вероятно, она сейчас находится на западе Германии, в столице федеральной земли Гессен Висбадене.