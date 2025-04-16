Где сейчас экс-солистка ансамбля "Гроно" Татьяна Горобец и чем она занимается

Татьяна Горобец – пожалуй, одна из самых загадочных певиц украинского шоу-бизнеса. Однако о ее жизни известно слишком мало.

Сначала Татьяна работала в Киевском театре эстрады с 1979 по 1987 год, озвучивала мультфильмы. В 1986 году жизнь связала ее с Тарасом Петриненко и она стала солисткой ансамбля "Гроно". Самое интересное о жизни певицы узнавайте в материале Show24.

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Карьера певицы

Кроме того, что певица выступает с Петриненко в дуэте, она еще и сольно исполняет песни композитора. Вместе с коллегой по творческому цеху они записали несколько альбомов: "Я профессиональный раб", "Господи, помилуй нас", "Любовь моя". В дуэте с Петриненко также записано немало хитов: "Песня о песне", "Белый океан", "Земля – голубой мячик" и другие.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец – "Белый океан": слушайте песню онлайн

Несмотря на то, что в начале 90-х годов коллектив "Гроно" распался, Татьяна осталась петь с Петриненко.

В 1999 году ее наградили званием заслуженной артистки Украины, а в 2009 году она стала народной артисткой Украины.

Личная жизнь

Поскольку певица десятки лет сотрудничает с артистом, то неудивительно, что все думают, что они пара. Сама Горобец не высказывалась на эту тему, а Петриненко говорил, что "пусть люди думают себе что хотят о наших отношениях. Скажу лишь одно: мы с ней поем уже 30 лет".

По неофициальным данным, артисты друг другу гражданские муж и жена, а также у них есть сын Марьян, который связал свою жизнь не с творчеством, а с юриспруденцией.

Тарас Петриненко и Татьяна Горобец / Фото из инстаграма исполнителя

Где сейчас Татьяна Горобец

Как известно, певица продолжает выступать на одной сцене с Тарасом Петриненко. Довольно часто они анонсируют концерты по городам Украины, а также дают благотворительные выступления как в пределах нашей страны, так и за рубежом.