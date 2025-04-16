Спершу Тетяна працювала у Київському театрі естради з 1979 по 1987 рік, озвучувала мультфільми. У 1986 році життя зв'язало її з Тарасом Петриненком і вона стала солісткою ансамблю "Гроно". Найцікавіше про життя співачки дізнавайтесь у матеріалі Show24.

До теми Як сьогодні живе автор неофіційного гімну України Тарас Петриненко

Кар'єра співачки

Окрім того, що співачка виступає з Петриненком у дуеті, вона ще й сольно виконує пісні композитора. Разом із колегою по творчому цеху вони записали декілька альбомів: "Я професійний раб", "Господи, помилуй нас", "Любов моя". У дуеті з Петриненком також записано чимало хітів: "Пісня про пісню", "Білий океан", "Земля – блакитний м'ячик" тощо.

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець – "Білий океан": слухайте пісню онлайн

Попри те, що на початку 90-х років колектив "Гроно" розпався, Тетяна залишилась співати з Петриненком.

У 1999 році її нагородили званням заслуженої артистки України, а у 2009 році вона стала народною артисткою України.

Особисте життя

Оскільки співачка десятки років співпрацює з артистом, то не дивно, що всі думають, що вони пара. Сама Горобець не висловлювалась на цю тему, а Петриненко казав, що "хай люди думають собі що хочуть про наші стосунки. Скажу лише одне: ми з нею співаємо вже 30 років".

За неофіційними даними, артисти одне одному цивільні чоловік і дружина, а також у них є син Мар'ян, який пов'язав своє життя не з творчістю, а з юриспруденцією.

Тарас Петриненко й Тетяна Горобець / Фото з інстаграму виконавця

Де зараз Тетяна Горобець

Як відомо, співачка продовжує виступати на одній сцені з Тарасом Петриненком. Доволі часто вони анонсують концерти містами України, а також дають благодійні виступи як у межах нашої країни, так і за кордоном.