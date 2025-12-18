"За макак стыдно": концерт TAYANNA в США возмутил сеть
- Во время концерта TAYANNA в Чикаго на сцену вышли мужчины, что вызвало возмущение в сети, но организаторы заявили, что это было решением самой певицы.
- Организаторы заверили, что певица чувствовала себя комфортно на сцене.
На днях украинская певица TAYANNA выступила в Чикаго. После концерта в соцсетях появились видео, которые вызвали волну возмущения – на записях видно, как мужчины из зала вышли на сцену и ведут себя непристойно рядом с артисткой.
Пользователи в комментариях раскритиковали организаторов и охрану за бездействие, поэтому команда, которая занималась организацией события, сделала официальное заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на пост stsk._ в Threads.
TAYANNA дала концерт в клубе Stereo. На одном из роликов заметно, как несколько посетителей откровенно танцуют возле певицы и музыкантов на сцене, пытаясь приблизиться к ней и фактически мешают выступлению.
Я искренне восхищаюсь терпением этой невероятной женщины. За макак – просто стыдно,
– написала девушка Стася, которая снимала это видео.
Концерт TAYANNA в Чикаго вызвал скандал: смотрите видео онлайн
В комментариях под публикацией люди раскритиковали организаторов и охрану за бездействие.
После этого команда Ukrainian Вечерницы прокомментировала инцидент в Threads. Как оказалось, во время номера TAYANNA самостоятельно выбрала и пригласила ребят на сцену – этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами.
На протяжении всего выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте. Мы всегда заботимся о безопасности и уважении к артистам и зрителям, и готовы реагировать в любой ситуации,
– заверили организаторы.
Они также отметили, что общались с певицей после выступления. В Ukrainian Вечерницы пересказали, что для TAYANNA "это нормальная практика и она была готова к такому формату".
Заметим, что это не первый скандал с организаторами концертов украинских артистов. В последнее время зрители все чаще жалуются на неприятные инциденты.
Чьими выступлениями еще были недовольны украинцы?
- Недавно Jerry Heil дала концерт в Opera Concert Hall в Днепре. Двери открыли в 17:00, но выступление началось значительно позже – посетителям пришлось ждать несколько часов. По словам певицы, с организаторами была договоренность, что она выйдет на сцену в 20:30, а перед ней будет выступать диджей. Однако в афише об этом не было указано, поэтому люди остались недовольными.
- Выступление NIKOW в STEREO PLAZA также вызвало критику от поклонников певца. После завершения концерта тысячи людей одновременно пошли забирать верхнюю одежду из гардероба. Из-за тесного помещения и отсутствия организации люди толкались, падали, некоторые теряли сознание от жары и давки и даже теряли драгоценные вещи.