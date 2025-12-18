Пользователи в комментариях раскритиковали организаторов и охрану за бездействие, поэтому команда, которая занималась организацией события, сделала официальное заявление. Пишет 24 Канал со ссылкой на пост stsk._ в Threads.

TAYANNA дала концерт в клубе Stereo. На одном из роликов заметно, как несколько посетителей откровенно танцуют возле певицы и музыкантов на сцене, пытаясь приблизиться к ней и фактически мешают выступлению.

Я искренне восхищаюсь терпением этой невероятной женщины. За макак – просто стыдно,

– написала девушка Стася, которая снимала это видео.

Концерт TAYANNA в Чикаго вызвал скандал: смотрите видео онлайн

В комментариях под публикацией люди раскритиковали организаторов и охрану за бездействие.

Комментарии под видео с концерта TAYANNA в Чикаго / Скриншоты с Threads

После этого команда Ukrainian Вечерницы прокомментировала инцидент в Threads. Как оказалось, во время номера TAYANNA самостоятельно выбрала и пригласила ребят на сцену – этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами.

На протяжении всего выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте. Мы всегда заботимся о безопасности и уважении к артистам и зрителям, и готовы реагировать в любой ситуации,

– заверили организаторы.

Они также отметили, что общались с певицей после выступления. В Ukrainian Вечерницы пересказали, что для TAYANNA "это нормальная практика и она была готова к такому формату".



Организаторы прокомментировали инцидент на концерте TAYANNA в Чикаго / Скриншот с Threads

Заметим, что это не первый скандал с организаторами концертов украинских артистов. В последнее время зрители все чаще жалуются на неприятные инциденты.

