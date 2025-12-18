"За макак соромно": концерт TAYANNA у США обурив мережу
- Під час концерту TAYANNA у Чикаго на сцену вийшли чоловіки, що викликало обурення в мережі, але організатори заявили, що це було рішенням самої співачки.
- Організатори запевнили, що співачка почувалася комфортно на сцені.
Днями українська співачка TAYANNA виступила у Чикаго. Після концерту в соцмережах з'явилися відео, які викликали хвилю обурення – на записах видно, як чоловіки з зали вийшли на сцену та поводяться непристойно поруч з артисткою.
Користувачі в коментарях розкритикували організаторів та охорону за бездіяльність, тож команда, яка займалася організацією події, зробила офіційну заяву. Пише 24 Канал з посиланням на допис stsk._ в Threads.
Вас також може зацікавити Хочуть "прибрати на державному рівні", – Верба спаплюжила наш прапор і зробила гучну заяву
TAYANNA дала концерт в клубі Stereo. На одному з роликів помітно, як кілька відвідувачів відверто танцюють біля співачки та музикантів на сцені, намагаючись наблизитися до неї й фактично заважають виступу.
Я щиро захоплююсь терпінням цієї неймовірної жінки. За макак – просто соромно,
– написала дівчина Стася, яка знімала це відео.
Концерт TAYANNA у Чикаго викликав скандал: дивіться відео онлайн
У коментарях під публікацією люди розкритикували організаторів та охорону за бездіяльність.
Коментарі під відео з концерту TAYANNA у Чикаго / Скриншоти з Threads
Після цього команда Ukrainian Вечорниці прокоментувала інцидент в Threads. Як виявилося, під час номера TAYANNA самостійно обрала та запросила хлопців на сцену – цей момент не був заздалегідь узгоджений або проговорений з організаторами.
Протягом усього виступу артистка почувалася комфортно, не зверталася по допомогу та не подавала сигналів про дискомфорт. Ми завжди дбаємо про безпеку та повагу до артистів і глядачів, і готові реагувати у будь-якій ситуації,
– запевнили організатори.
Вони також зазначили, що спілкувалися зі співачкою після виступу. В Ukrainian Вечорниці переказали, що для TAYANNA "це нормальна практика і вона була готова до такого формату".
Зауважимо, що це не перший скандал з організаторами концертів українських артистів. Останнім часом глядачі все частіше скаржаться на неприємні інциденти.
Чиїми виступами ще були незадоволені українці?
- Нещодавно Jerry Heil дала концерт в Opera Concert Hall у Дніпрі. Двері відчинили о 17:00, але виступ розпочався значно пізніше – відвідувачам довелося чекати кілька годин. За словами співачки, з організаторами була домовленість, що вона вийде на сцену о 20:30, а перед нею виступатиме діджей. Однак в афіші про це не було зазначено, тому люди залишилися незадоволеними.
- Виступ NIKOW у STEREO PLAZA також викликав критику від шанувальників співака. Після завершення концерту тисячі людей одночасно пішли забирати верхній одяг з гардероба. Через тісне приміщення та відсутність організації люди штовхалися, падали, дехто втрачав свідомість від спеки й тисняви й навіть губили дорогоцінні речі.