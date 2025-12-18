"За макак соромно": концерт TAYANNA у США обурив мережу

Днями українська співачка TAYANNA виступила у Чикаго. Після концерту в соцмережах з'явилися відео, які викликали хвилю обурення – на записах видно, як чоловіки з зали вийшли на сцену та поводяться непристойно поруч з артисткою.

Користувачі в коментарях розкритикували організаторів та охорону за бездіяльність, тож команда, яка займалася організацією події, зробила офіційну заяву. Пише 24 Канал з посиланням на допис stsk._ в Threads.

TAYANNA дала концерт в клубі Stereo. На одному з роликів помітно, як кілька відвідувачів відверто танцюють біля співачки та музикантів на сцені, намагаючись наблизитися до неї й фактично заважають виступу.

Я щиро захоплююсь терпінням цієї неймовірної жінки. За макак – просто соромно,

– написала дівчина Стася, яка знімала це відео.

Концерт TAYANNA у Чикаго викликав скандал: дивіться відео онлайн

У коментарях під публікацією люди розкритикували організаторів та охорону за бездіяльність.

Після цього команда Ukrainian Вечорниці прокоментувала інцидент в Threads. Як виявилося, під час номера TAYANNA самостійно обрала та запросила хлопців на сцену – цей момент не був заздалегідь узгоджений або проговорений з організаторами.

Протягом усього виступу артистка почувалася комфортно, не зверталася по допомогу та не подавала сигналів про дискомфорт. Ми завжди дбаємо про безпеку та повагу до артистів і глядачів, і готові реагувати у будь-якій ситуації,

– запевнили організатори.

Вони також зазначили, що спілкувалися зі співачкою після виступу. В Ukrainian Вечорниці переказали, що для TAYANNA "це нормальна практика і вона була готова до такого формату".



Зауважимо, що це не перший скандал з організаторами концертів українських артистів. Останнім часом глядачі все частіше скаржаться на неприємні інциденти.

