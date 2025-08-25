Во Львовском театре имени Марии Заньковецкой произошли изменения в репертуаре. Вместо запланированного спектакля "Пули над Бродвеем", который должен был пройти 28-29 августа, зрителям покажут другой мюзикл "Червона рута".

Причина – скандал вокруг американского режиссера Вуди Аллена. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу театра имени Марии Заньковецкой.

Мюзикл "Пули над Бродвеем" должен был состояться во Львовском театре 28-29 августа, однако его заменили на "Червоную руту" из-за участия Вуди Аллена в московской международной кинонеделе.

В театре отметили, что постановку не будут выполнять до тех пор, пока не получат официального ответа от правообладателей.

Известно, что "Пули над Бродвеем" – это не авторская пьеса Аллена, а бродвейская адаптация его киносценария, создана другими авторами и постановщиками.

– отметили в соцсетях.

Что известно об участии Вуди Аллена в московской международной кинонеделе?