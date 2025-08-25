Львівський театр не покаже "Кулі над Бродвеєм" через скандал із Вуді Алленом
- Львівський театр імені Марії Заньковецької замінив виставу "Кулі над Бродвеєм" на "Червона рута" через скандал навколо Вуді Аллена.
- Режисер долучився до московського кінотижня.
У Львівському театрі імені Марії Заньковецької відбулися зміни в репертуарі. Замість запланованої вистави "Кулі над Бродвеєм", яка мала пройти 28-29 серпня, глядачам покажуть інший мюзикл – "Червона рута".
Причина – скандал навколо американського режисера Вуді Аллена. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку театру імена Марії Заньковецької.
Мюзикл "Кулі над Бродвеєм" мав відбутися у Львівському театрі 28-29 серпня, однак його замінили на "Червону руту" через участь Вуді Аллена у московському міжнародному кінотижні.
У театрі зазначили, що постановку не виконуватимуть доти, доки не отримають офіційної відповіді від правовласників.
Відомо, що "Кулі над Бродвеєм" – це не авторська п'єса Аллена, а бродвейська адаптація його кіносценарію, створена іншими авторами та постановниками.
Що відомо про участь Вуді Аллена в московському міжнародному кінотижні?
- Режисер особисто не приїхав до Росії, але долучився до заходу онлайн.
- Дискусію за його участю модерував Федір Бондарчук – відомий прихильник режиму Путіна.
- У МЗС України назвали це"ганьбою та образою для українських акторів і кінематографістів, які постраждали від війни Росії проти України".