Актер, сыгравший Джейкоба в "Сумерках", впервые станет отцом: нежные фото с женой

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба Блэка в "Сумерках", и его жена Тейлор Доум готовятся впервые стать родителями. Прекрасной вестью они поделились вчера, 26 марта.

Супруги сообщили о предстоящем пополнении в семье в инстаграме.

Тейлор Лотнер и его жена опубликовали серию фотографий, сделанных на поле. Они позировали со снимком УЗИ. На одной из фотографий актер наклонился, чтобы поцеловать беременный животик любимой.

Для фотосессии влюбленные выбрали повседневные образы. Лотнер надел белую футболку и черные брюки, а Тейлор показалась в белой юбке и майке. Свой образ она дополнила украшениями.

Что может быть лучше, чем два Тейлоры Лотнеры?,

– говорится в заметке.

Тейлор Лотнер станет отцом / Фото из инстаграма актера

Как пишет People, звезда "Сумерек" и Тейлор Доум объявили о своих отношениях в 2018 году. В ноябре 2021 года Лотнер сделал предложение любимой, а уже в следующем году влюбленные поженились в Калифорнии.

Доум и Лотнер познакомились благодаря сестре актера, Макене. Тейлор рассказывал, что встретил свою будущую жену во время перерыва в актерской карьере.

Я хотел немного отдохнуть, насладиться жизнью и провести время с семьей и друзьями. И в этот момент я встретил свою невесту, поэтому все сложилось удачно,

– делился он.

