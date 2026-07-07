В ее мире трудно воспитывать ребенка, – планирует ли Тейлор Свифт завести ребенка со своим возлюбленным

На днях состоялась тайная, но очень роскошная свадьба популярной певицы Тейлор Свифт. Она вышла замуж за Трэвиса Келси – звезду американского футбола. В прессу "просочились" некоторые кадры с торжества, однако поклонники ждут от своей любимицы ярких фотографий.

Поэтому пока супруги, по-видимому, наслаждаются медовым месяцем, СМИ уже пишут об их планах на будущее. Наибольший интерес вызывает вопрос, планируют ли Тейлор и Трэвис заводить детей, ведь ранее певица не была уверена в этом, пишет издание Daily Mail со ссылкой на окружение исполнительницы.

Инсайдер утверждает, что пара пока не приняла окончательного решения, а их друзья вообще не уверены, решится ли Тейлор с любимым на такой шаг.

У нее очень сложная ситуация с безопасностью. В ее мире трудно воспитывать ребенка,

– утверждает источник.

А все потому, что безопасность артистки на первом месте, ведь ее личное пространство неоднократно нарушали неизвестные люди. Более того, к родственникам пары также наведывались посторонние люди, что только усиливает опасения, ведь Тейлор очень часто получает угрозы смерти.

Те люди, которые действительно представляют реальную угрозу для артистки, находятся под наблюдением ФБР, однако до сих пор не удалось выявить все потенциальные угрозы. За последние годы было около десятка реальных угроз жизни Свифт.

Для контекста! В 2024 году все концерты Тейлор Свифт в Вене были отменены из-за угрозы теракта. Полиция задержала двух мужчин, которые планировали совершить теракт на стадионе "Эрнст Хаппель" в Вене.

Тейлор Свифт / Фото Getty Images

Певица даже обратилась за помощью к частному детективу, однако и он потерял след человека, преследовавшего исполнительницу. Вопрос безопасности также был ключевым при подготовке празднования свадьбы. Источники сообщают, что торжество организовали в Madison Square Garden, поскольку именно там можно обеспечить высокий уровень безопасности, по масштабам близкий к государственному.

Что Тейлор Свифт ранее говорила о детях

В 2014 году она откровенно говорила, что не уверена, хочет ли иметь детей. По мнению Тейлор, она не знает, как ее ребенок мог бы жить беззаботной жизнью, если папарацци постоянно хотели бы сделать фото.

А вот ее возлюбленный Трэвис придерживается несколько иного мнения. Он не разделяет опасений жены и гораздо спокойнее реагирует на возможные риски.

Трэвис Келси и Тейлор Свифт / Фото из инстаграма певицы

Все знают, что важные события в своей жизни артистка отражает в песнях. В альбоме The Life of a Showgirl она пела о желании завести детей и дом с баскетбольным кольцом во дворе.

Но важным нюансом является и то, что ни один из супругов не собирается ставить свою карьеру на паузу. Трэвис уже готовится к новому сезону в составе Kansas City Chiefs. Помимо футбола, Келси также занимается бизнесом и записывает подкасты вместе с братом.

По мнению Тейлор, замужество – это не повод для женщины сидеть без дела. Во время подготовки к церемонии знаменитость активно работала и, как утверждают источники, уже ведет работу над новым альбомом. Сейчас она хочет еще немного отдохнуть от гастролей.

И интересный факт от инсайдера: артистка якобы планирует взять фамилию мужа, однако будет продолжать выступать под своим сценическим именем. По ее мнению, такой шаг важен, ведь, как говорила сама Тейлор, будущие дети могли бы носить ту же фамилию, что и у отца.

А если вы до сих пор не видели кадры с церемонии бракосочетания Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, то можете это сделать прямо сейчас.