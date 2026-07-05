По информации Daily Mail, свадебное платье для певицы создал креативный директор Dior Джонатан Андерсон. Стоимость наряда не разглашается, однако модели французского бренда нередко оцениваются в шестизначные суммы. Образ дополнили украшения Cartier, эксклюзивные туфли Christian Louboutin и сапфировый браслет – символическое "что-то голубое", подаренное Трэвисом Келси.

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Свадебное платье Тейлор Свифт



Свадебное платье Тейлор Свифт / Источник: Instagram telepaishonduras



Первым описал платье генеральный директор сети кинотеатров AMC Адам Арон, который был среди гостей. В посте, который впоследствии удалили, он назвал ее "потрясающим белым свадебным платьем с длинным шлейфом, прикрытым фатой".

Свадьба Тейлор Свифт



Как выглядит свадебное платье Тейлор Свифт / Источник: dailymail



Напомним, свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, по данным СМИ, состоялась 3 июля в Madison Square Garden в Нью-Йорке. На церемонию пригласили около тысячи гостей, а всех присутствующих попросили подписать соглашения о неразглашении и сдать телефоны перед входом. Похоже, именно поэтому пока что мир обсуждает не фотографии невесты, а детали ее роскошного образа.

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