Накануне церемонии состоялся праздничный ужин, на котором присутствовала близкая подруга певицы Селена Гомес. Стилистка артистки Эрин Уолш показала в инстаграме ее изысканный образ для этого мероприятия.

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Селена Гомес надела черное платье Oscar de la Renta с корсетным лифом без бретелек, разрезом на ноге и ажурным цветочным узором. Образ певицы дополнили длинные бриллиантовые серьги от ювелира Фернандо Хорхе.

Волосы Селены Гомес собрали в элегантный гладкий пучок и сделали звезде макияж с растушеванными черными стрелками и персиковыми губами.

Что Селена Гомес надела на ужин перед свадьбой Тейлор Свифт / Для просмотра фото листайте вправо

Добавим, что Тейлор Свифт уже не первый год является поклонницей Oscar de la Renta. Когда в 2014 году ушел из жизни основатель бренда Оскар де ла Рента, певица посвятила ему пост в соцсетях, назвав его "любимым дизайнером всех времен". С тех пор она продолжает выбирать наряды нынешних креативных директоров бренда – Фернандо Гарсии и Лауры Ким – для самых разных мероприятий: от церемонии Grammy до выступлений в рамках мирового тура Eras Tour.

Интересно, что именно в платье от Oscar de la Renta Тейлор Свифт присутствовала на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко в сентябре прошлого года. На этот раз все произошло наоборот: уже Селена Гомес посетила свадьбу Тейлор Свифт и своим изысканным образом продемонстрировала поддержку и теплые чувства к подруге.