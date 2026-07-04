Напередодні церемонії відбулася святкова вечеря, на якій була присутня близька подруга співачки Селена Гомес. Стилістка артистки Ерін Волш показала в інстаграмі її вишуканий образ для цього заходу.

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Селена Гомес одягла чорну сукню Oscar de la Renta з корсетним ліфом без бретелей, розрізом на нозі та ажурним квітковим візерунком. Образ співачки довершили довгі діамантові сережками від ювеліра Фернандо Хорхе.

Волосся Селени Гомес зібрали в елегантний гладкий пучок і зробили зірці макіяж із розтушованими чорними стрілками та персиковими губами.

Що Селена Гомес одягнула на вечерю перед весіллям Тейлор Свіфт / Для перегляду фото гортайте праворуч

Додамо, що Тейлор Свіфт уже не перший рік є шанувальницею Oscar de la Renta. Коли 2014 року не стало засновника бренду Оскара де ла Ренти, співачка присвятила йому пост у соцмережах, назвавши його "улюбленим дизайнером усіх часів". Відтоді вона продовжує обирати вбрання нинішніх креативних директорів бренду – Фернандо Гарсії та Лаури Кім – для найрізноманітніших подій: від церемонії Grammy до виступів на світовому турі Eras Tour.

Цікаво, що саме в сукні Oscar de la Renta Тейлор Свіфт була присутня на весіллі Селени Гомес і Бенні Бланко у вересні минулого року. Цього разу все відбулося навпаки: вже Селена Гомес завітала на весілля Тейлор Свіфт і своїм вишуканим образом показала підтримку й теплі почуття до подруги.