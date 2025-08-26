Известная американская певица Тейлор Свифт выходит замуж. Возлюбленный Трэвис Келси сделал ей предложение в августе 2025 года.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тейлор Свифт.

Так, исполнительница запостила фото посреди густого зеленого сада, который украшен большим количеством цветов. В этом сказочном месте спортсмен Трэвис Келси сделал ей предложение руки и сердца. На фотографиях можно увидеть, что футболист был одет в синюю футболку и белые шорты, а его возлюбленная – в полосатое платье. Пара выглядела очень счастливой.

Ваш учитель английского языка и ваш учитель физкультуры женятся,

– написала под публикацией Свифт.

Кроме того, Тейлор уже показала обручальное кольцо с большим овальным бриллиантом в золотой оправе.

Что известно об отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси?

О романе между певицей и 34-летним игроком команды "Канзас-Сити Чифс" заговорили осенью 2023-го, когда их впервые заметили вместе в нью-йоркском ресторане Nobu – пара нежно держалась за руки.

Со временем влюбленные перестали прятаться от публики. Тейлор регулярно появлялась на матчах Келси, поддерживая его рядом с друзьями и родными. В то же время Трэвис неоднократно присутствовал на концертах артистки.