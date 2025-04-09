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Show24 Мировые знаменитости Младшая дочь Дональда Трампа рассекретила пол будущего малыша
9 апреля, 15:31
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Младшая дочь Дональда Трампа рассекретила пол будущего малыша

Мария Примыч
Основні тези
  • Младшая дочь президента США Дональда Трампа, Тиффани, скоро станет мамой и устроила baby shower, рассекретив пол ребенка.
  • На празднике присутствовали ее сестра Иванка Трамп и муж Майкл Булос, супруги ожидают сына.

Младшая дочь президента США Дональда Трампа, Тиффани, скоро станет мамой. Она устроила baby shower и рассекретила пол ребенка.

В инстаграме Тиффани Трамп опубликовала фотографии с празднования, передает Show 24. Младшая дочь президента США показала немалый животик.

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Тиффани Трамп появилась на празднике в длинном платье голубого цвета. Дополнила свой образ украшениями и сумочкой. Девушка сделала легкий макияж и накрутила волосы. На фотографиях также можно увидеть ее старшую сестру Иванку Трамп и мужа Майкла Булоса. Супруги ждут сына.

Остался 1 месяц! Спасибо моей старшей сестре, Иванке Трамп, за планирование самого красивого детского праздника, мы любим тебя!,
– подписала фото Тиффани.

Тиффани Трамп на празднике baby shower / Фото из ее инстаграма

Что известно о Тиффани Трамп

  • Тиффани Трамп родилась в браке Дональда Трампа с актрисой Марлой Мейплз. Они были женаты с 1993 по 1999 год.
  • В 2022 году Тиффани вышла замуж за американского бизнесмена Майкла Булоса. Свадьба была сыграна в Палм-Бич (штат Флорида). Дональд Трамп вел дочь к алтарю.

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