В роскошном красном платье: Кайли Дженнер блистала на Оскаре рядом с Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе посетили церемонию Оскар-2026, где Шаламе был номинантом на "Лучшую мужскую роль".
В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремии Оскар-2026. Среди номинантов на "Лучшую мужскую роль" был Тимоти Шаламе, которого сопровождала возлюбленная Кайли Дженнер.
Влюбленные не стеснялись демонстрировать чувства, нежно держались за руки и искренне улыбались, пишет 24 Канал.
Светская львица поддержала любимого в очень важный для него вечер. Кайли надела роскошное красное платье, что буквально сияло и удачно подчеркнуло фигуру. Дополнила эту одежду обувью на каблуках, красным клатчем и роскошными украшениями. На лице у Дженнер был макияж в нюдовых тонах, а фирменная укладка довершила образ.
Тимоти выбрал для этого вечера total white аутфит. Он искренне улыбался, держал избранницу за руку и наслаждался церемонией.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Оскаре-2026 / Фото Getty Images
Что известно о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер?
- Актер познакомился с Кайли во время показа Жана-Поля Готье на Неделе моды в Париже. В апреле 2023 года знаменитости закрутили роман.
- Эти отношения вызвали бешеный ажиотаж среди поклонников актера, которые не слишком дружелюбно относятся к Дженнер. Однако, как сообщали источники, приближенные к паре, реакция общественности никак не влияет на чувства между звездами.
- В середине ноября 2025 года появились слухи о разрыве пары. Тогда инсайдер заявлял, что актер "бросил" предпринимательницу.
- Но уже через месяц Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер опровергли эти слухи, появившись вместе на премьере фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций", где Тимоти сыграл главную роль.