Закохані не соромилися демонструвати почуття, ніжно трималися за руки та щиро усміхалися, пише 24 Канал.
Кайлі Дженнер прийшла на Оскар з Тімоті Шаламе
Світська левиця підтримала коханого у дуже важливий для нього вечір. Кайлі одягнула розкішну червону сукню, що буквально сяяла та вдало підкреслила фігуру. Доповнила цей одяг взуттям на підборах, червоним клатчем та розкішними прикрасами. На обличчі в Дженнер був макіяж у нюдових тонах, а фірмова укладка довершила образ.
Тімоті обрав для цього вечора total white аутфіт. Він щиро усміхався, тримав обраницю за руку та насолоджувався церемонією.
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на Оскарі-2026 / Фото Getty Images
Що відомо про роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер?
- Актор познайомився з Кайлі під час показу Жана-Поля Готьє на Тижні моди в Парижі. У квітні 2023 року знаменитості закрутили роман.
- Ці стосунки викликали шалений ажіотаж серед шанувальників актора, які не надто приязно ставляться до Дженнер. Однак, як повідомляли джерела, наближені до пари, реакція громадськості ніяк не впливає на почуття між зірками.
- У середині листопада 2025 з'явились чутки про розрив пари. Тоді інсайдер заявляв, що актор "кинув" підприємицю.
- Та вже через місяць Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер спростували ці чутки, з'явившись разом на прем'єрі фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій", де Тімоті зіграв головну роль.