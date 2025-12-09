Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People. Знаменитості обрали для заходу Couple-look.

Тімоті Шаламе одягнув яскраво-помаранчевий шкіряний костюм, шовкову сорочку та чоботи у тон. Свій образ актор доповнив чорним шкіряним чохлом для пінг-понгу Chrome Hearts.

Кайлі Дженнер вийшла на червону доріжку в довгій помаранчевій сукні з глибоким вирізом, оздобленій хрестиком. На шию підприємиця одягла кольє, також вона взула туфлі на підборах. Знаменитість розпустила своє довге чорне волосся, зробила нюдовий макіяж і помаранчевий манікюр.

Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер на прем'єрі фільму / Фото Getty Images

Хоча Шаламе і Дженнер зустрічаються з весни 2023 року, підприємиця лише другий час супроводжувала бойфренда на червоній доріжці. Вони дебютували на хіднику у травні цього року в Римі на 70-й церемонії вручення премії David Di Donatello. Актор отримав нагороду David for Cinematic Excellence.

Водночас Кайлі була поруч з коханим на церемоніях вручення премій "Золотий глобус", BAFTA та Оскар. На кожній з них Тімоті був номінований за роль у фільмі "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець".

