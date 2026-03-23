Где сейчас муж Ефросининой Тимур Хромаев, который получил награду от главнокомандующего

Сегодня Тимура Хромаева очень редко можно увидеть в публичном пространстве. Все потому, что уже несколько лет он несет службу в армии. Но на днях его фамилия начала все чаще фигурировать в новостях.

Сейчас 24 Канал расскажет о биографии Тимура Хромаева и где он сейчас.

Карьера мужа Маши Ефросининой

Хромаев сегодня, 23 марта, отмечает день рождения. Мужчина учился в одной из киевских школ, а с 1986 по 1989 годы временно жил и проходил обучение во Владикавказе, что в России.

В 90-х годах был учеником частной американской школы в Нью-Йорке. Высшее образование получал так же в колледже в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра по специальности "Экономика".

Тимур Хромаев / Фото из соцсетей

Впоследствии вернулся в Украину и поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

С 1997 по 2001 год работал в Министерстве финансов Украины. Далее продвинулся по карьерной лестнице и стал заместителем председателя правления банка "НРБ-Украина". Позже возглавил отдел корпоративных финансов, а также успел поработать в "ТАС-Инвестбанке".

Уже в декабре 2002 года Тимур стал одним из соучредителей инвестиционной компании "АРТА" и был одним из управляющих партнеров до 2013 года. Тогда же возглавил GASE Energy Inc и был исполнительным директором до января 2015 года.

В том же 2015 году президент Украины назначил Тимура Хромаева председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. На этой должности он пробыл до января 2021 года.

Тимур Хромаев / Фото из соцсетей

Личная жизнь

С будущей женой мужчина познакомился возле киоска в Ялте. Тогда Тимур спросил девушку, не мог ли он где-то ее видеть. Для Ефросининой вопрос стал странным, ведь тогда ее знала вся страна.

От так, отношения у пары развивались довольно быстро, но в определенный момент мужчина просто исчез. И тогда телеведущая взяла инициативу в свои руки и предложила ухажеру сопроводить ее на престижную премию, и тот согласился.

Позже Тимур рассказал, что он взял паузу специально, ведь любил Марию, но не думал, что его жена будет успешной телеведущей. Он рассчитывал на спокойное семейное счастье. И все же сделал предложение любимой.

Через месяц после помолвки Ефросинина узнала, что беременна. В 2003 году пара отгуляла свадьбу, а в 2004 – у них родилась дочь Нана.



Свадьба Маши Ефросининой и Тимура Хромаева / Фото из соцсетей

В 2013 году супруги взяли паузу в отношениях и целый год жили отдельно друг от друга. И все же Тимур и Мария снова сошлись, а отношения между ними взорвались с новой силой. Уже в августе телеведущая родила сына, которого назвали Александром.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото из соцсетей

Где служит Тимур Хромаев?

Когда началась полномасштабная война, Мария уехала с детьми за границу, а муж стал на защиту страны. В 2023 году Маша рассказывала, что муж служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, и даже стал командиром. В 2024 году Хромаев находился на Запорожском направлении, где занимался радиоэлектронной борьбой. Сегодня он занимает должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма ведущей

Однажды волонтер Сергей Притула однажды даже заступился за мужа Ефросининой. По его словам, Тимур привлечен к созданию очень важной военные системы, которая сейчас находится на этапе масштабирования и уже помогает украинским защитникам.

Ефросинина призналась, что очень больно реагирует на упреки, что "ее муж не воюет". Ведущая говорит, что это ранит ее больше, чем хейт, который получает в свою сторону.

Сергей Притула добавил, что Тимур привлечен к разработке сложной технической системы в рамках проекта фонда Притулы "антишахед". Оказалось, что именно военнослужащий помог продвинуть идею этого проекта, когда заверил в надежности команду фонда.

Напомним, что еще в 2024 году главнокомандующий Александр Сырский наградил мужа Маши нагрудным знаком "Серебряный крест".

Маша Ефросинина показала, какую награду ее мужу-военному вручил Сырский / Скриншот из инстаграм-сторис

Сам Тимур изредка появляется в публичном пространстве. Телеведущая время от времени публикует фото с мужем, как они общаются по онлайн-связи.

Кроме того, на днях разгорелся скандал из-за мужа Оли Поляковой, который неоднозначно высказался о самом Тимуре и Маше.