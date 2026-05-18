Тимур Мирошниченко честно рассказал, сколько зарабатывает за комментирование Евровидения

Песенный конкурс Евровидение-2026 комментировал телеведущий Тимур Мирошниченко, которого называют "неизменным голосом Евровидения в Украине".

В программе "Тур по звездам" на ютуб-канале "Радио Люкс" он рассказал, как оплачивается его работа во время конкурса.

Интересно Украинец, который работал в команде победительницы Евровидения, прокомментировал причастность Киркорова

По словам Мирошниченко, отдельного гонорара за комментирование Евровидения он не получает – это входит в его основную работу на Общественном.

Я сотрудник Общественного. Поэтому у меня есть просто зарплата. И она небольшая. Очень небольшая. Отдельного гонорара за комментирование нет,

– с улыбкой признался Мирошниченко.

Ранее в интервью Славе Демину ведущий отмечал, что также зарабатывает на других телепроектах, на рекламе в соцсетях, корпоративных мероприятиях и лекциях. В среднем это около 7-10 тысяч долларов в месяц.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно о работе Тимура Мирошниченко на Евровидении?

Тимур Мирошниченко уже более 20 лет является голосом Евровидения в Украине.

Впервые конкурс он посмотрел в 2004 году, когда Руслана принесла первую победу для Украины, а уже в 2005-м получил предложение попробовать себя в роли комментатора специального проекта к 50-летию Евровидения. С тех пор его имя прочно связано с конкурсом. Сегодня Мирошниченко комментирует взрослое и детское Евровидение и ведет Национальные отборы в Украине.

В интервью для "Суспільне.Мовлення" Тимур Мирошниченко рассказывал, что хотел бы поработать как можно дольше и даже представляет, что может завершить карьеру где-то в 69 лет – после чего планирует уйти на отдых.