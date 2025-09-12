В стильном total white образе: Мирошниченко появился на Саммите первых леди и джентльменов
- Тимур Мирошниченко принял участие в пятом Саммите первых леди и джентльменов в Киеве в стильном total white образе.
- На Саммите обсуждают тему образования, а к программе присоединились нобелевские лауреаты, писатели и первые леди и джентльмены из разных стран.
Известный телеведущий Тимур Мирошниченко в этом году принял участие в пятом Саммите первых леди и джентльменов. На событии в Киеве он появился в стильном total white образе.
В Киев съехались лучшие учителя мира и Украины. Горжусь быть среди людей, которые формируют мир,
– отметил шоумен и поделился кадрами с мероприятия.
На Саммит первых леди и джентльменов Тимур Мирошниченко надел элегантный белый костюм с пиджаком на золотых пуговицах и классическими брюками. Непринужденности образу добавили белая футболка и кроссовки в тон, а завершающим акцентом стала золотая брошь на лацкане пиджака.
Что известно о Саммите первых леди и джентльменов?
- В этом году это уже пятый Саммит, который начала первая леди Украины Елена Зеленская.
- Главная тема встречи – образование, а лозунг звучит как "Образование, что формирует мир".
- В программе запланировано 19 событий. К ним присоединятся нобелевские лауреаты, писатели, известные деятели, а также первые леди и джентльмены из разных стран.
- Среди участников – первая леди Германии Эльке Бюденбендер, первый джентльмен Дании Бо Тенберг, первая леди Литвы Диана Науседене, а также представители Австрии, Финляндии и Эстонии.
- В первый день саммит посетили и украинские политики – премьер Юлия Свириденко и министр образования Оксен Лисовой.