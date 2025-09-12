Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко цьогоріч взяв участь в п'ятому Саміті перших леді та джентльменів. На події в Києві він з'явився в стильному total white образі.

До Києва з'їхалися найкращі вчителі світу та України. Пишаюся бути серед людей, які формують світ,

– зазначив шоумен і поділився кадрами з першого дня заходу.

На Саміт перших леді та джентльменів Тімур Мірошниченко одягнув елегантний білий костюм із піджаком на золотих ґудзиках та класичними штанами. Невимушеності образу додали біла футболка та кросівки в тон, а завершальним акцентом стала золота брошка на лацкані піджака.

Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів?

Цьогоріч це вже п'ятий Саміт, який започаткувала перша леді України Олена Зеленська.

