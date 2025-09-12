Укр Рус
12 вересня, 10:27
2

У стильному total white образі: Тімур Мірошниченко з'явився на Саміті перших леді й джентльменів

Софія Хомишин
Основні тези
  • Тімур Мірошниченко взяв участь у п'ятому Саміті перших леді та джентльменів у Києві в стильному total white образі.
  • На Саміті обговорюють тему освіти, а до програми долучилися нобелівські лауреати, письменники та перші леді й джентльмени з різних країн.

Відомий телеведучий Тімур Мірошниченко цьогоріч взяв участь в п'ятому Саміті перших леді та джентльменів. На події в Києві він з'явився в стильному total white образі.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тімура Мірошниченка. 

До Києва з'їхалися найкращі вчителі світу та України. Пишаюся бути серед людей, які формують світ,
– зазначив шоумен і поділився кадрами з першого дня заходу. 

На Саміт перших леді та джентльменів Тімур Мірошниченко одягнув елегантний білий костюм із піджаком на золотих ґудзиках та класичними штанами. Невимушеності образу додали біла футболка та кросівки в тон, а завершальним акцентом стала золота брошка на лацкані піджака.

Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів?

  • Цьогоріч це вже п'ятий Саміт, який започаткувала перша леді України Олена Зеленська. 

  • Головна тема зустрічі – освіта, а гасло звучить як "Освіта, що формує світ".
  • У програмі заплановано 19 подій. До них долучаться нобелівські лауреати, письменники, відомі діячі, а також перші леді та джентльмени з різних країн.
  • Серед учасників – перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перший джентльмен Данії Бо Тенберг, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, а також представники Австрії, Фінляндії та Естонії.
  • Першого дня на саміт завітали й українські політики – прем'єрка Юлія Свириденко та міністр освіти Оксен Лісовий.