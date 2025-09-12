Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тімура Мірошниченка.
Вас також може зацікавити Кейт Міддлтон зустрінеться з Меланією Трамп: коли й де
До Києва з'їхалися найкращі вчителі світу та України. Пишаюся бути серед людей, які формують світ,
– зазначив шоумен і поділився кадрами з першого дня заходу.
На Саміт перших леді та джентльменів Тімур Мірошниченко одягнув елегантний білий костюм із піджаком на золотих ґудзиках та класичними штанами. Невимушеності образу додали біла футболка та кросівки в тон, а завершальним акцентом стала золота брошка на лацкані піджака.
Що відомо про Саміт перших леді та джентльменів?
- Цьогоріч це вже п'ятий Саміт, який започаткувала перша леді України Олена Зеленська.
До теми У бездоганному білому костюмі: Олена Зеленська зачарувала стильним образом на Саміті в Києві
- Головна тема зустрічі – освіта, а гасло звучить як "Освіта, що формує світ".
- У програмі заплановано 19 подій. До них долучаться нобелівські лауреати, письменники, відомі діячі, а також перші леді та джентльмени з різних країн.
- Серед учасників – перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перший джентльмен Данії Бо Тенберг, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, а також представники Австрії, Фінляндії та Естонії.
- Першого дня на саміт завітали й українські політики – прем'єрка Юлія Свириденко та міністр освіти Оксен Лісовий.