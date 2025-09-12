Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тимура Мирошниченко.

В Киев съехались лучшие учителя мира и Украины. Горжусь быть среди людей, которые формируют мир,

– отметил шоумен и поделился кадрами с мероприятия.

На Саммит первых леди и джентльменов Тимур Мирошниченко надел элегантный белый костюм с пиджаком на золотых пуговицах и классическими брюками. Непринужденности образу добавили белая футболка и кроссовки в тон, а завершающим акцентом стала золотая брошь на лацкане пиджака.

Что известно о Саммите первых леди и джентльменов?

В этом году это уже пятый Саммит, который начала первая леди Украины Елена Зеленская.

