О том, почему Инна покидала Тимура он рассказал в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк, передает 24 Канал.

Вас также может заинтересовать Елена Тополя сделала неожиданное заявление после развода с мужем: "Отдых вместе будет"

Как оказалось, первые случаи, когда женщина уходила от телеведущего были еще в начале их отношений.

Мы немножко загуляли. Я уже отвык, что надо, например, маме написать, что я утром буду, а тут надо Инне написать. Она переживала, что я не вернусь или что я там бог весть чем занимаюсь. А мы просто с пацанами гуляли. У меня разрядился телефон, у меня закрытие фестиваля было, какие сообщения... Второй раз было то же самое,

– рассказал шоумен.

Во время брака Инна тоже несколько раз уходила от мужа, однако тогда причиной стали бытовые проблемы.

Также пара столкнулась с испытаниями после рождения первой дочери Мии.

Инне было очень сложно: гормональные качели, послеродовая депрессия и все остальное. Это был сложный период. С каждым новым ребенком появляются новые вызовы. Пока быт перенастраивается под новые обстоятельства, возникают кризисные моменты. Инна очень горячая, она эмоционально взрывная, я взвешенный. Мне надо все обдумать перед тем, как принять решение, у Инны сразу,

– поделился телеведущий.

Для справки! Супруги воспитывают четырех общих детей: Мию, Марка, а также усыновленных Марселя и Ангелину.

Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Тимура и Инны Мирошниченко?