Съехалась вся мафия страны: Мирошниченко вспомнил свадьбу, которая едва не закончилась перестрелкой

Телеведущий Тимур Мирошниченко вспомнил одну из самых необычных свадеб в своей карьере, которую он вел в нулевых. Тогда женились священник Московского патриархата и девушка с модельной внешностью, а поздравить молодоженов съехалась, по словам шоумена, вся мафия страны.

В интервью проекта "Прямая красная" на YouTube он рассказал, чем то празднование запомнилось ему.

Так, ведущего сразу предупредили о специфике публики. Ему объяснили, что в зале будут сидеть представители разных кланов из Донецка, Ивано-Франковска и Харькова, которые между собой откровенно враждуют.

Вот здесь будет Сережа. Сережа может отрезать тебе галстук. Не переживай, я тебе новый куплю,

– вспомнил подготовку к свадьбе Мирошниченко.

Праздновали с размахом – в загородном ресторане "Империя", где вся парковка была заставлена черными "геликами". На праздник собралось около 400 гостей, а началось все с молитвы главного священника, после которой мгновенно началось бурное застолье.

Далее ведущему так и не удалось провести запланированную развлекательную программу, ведь уже на десятой минуте торжества, сразу после второго тоста, в зал ворвались около сорока веселых цыган – это был подарок одного из гостей. Они развлекали публику целый час, поэтому пришлось отказаться от выступлений части приглашенных артистов.

А дальше свадьба приняла совершенно неожиданный оборот. Во время традиционного похищения невесты один клан взял девушку, а другой встал на ее защиту.

И тут уже пошли стволы, началось выбивание ногами дверей, за которыми находилась невеста. До перестрелки не дошло, слава Богу, но, конечно, тогда я изрядно об*ср*лся,

– признался Тимур.

Ведущий добавил, что все это время стоял у лестницы и просто наблюдал за разборками, мысленно просчитывая самый быстрый путь для побега.

Интервью с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео онлайн

Напомним, что Тимур Мирошниченко много лет комментирует Евровидение в Украине, поэтому его называют неизменным голосом песенного конкурса. Ранее телеведущий рассказывал, сколько он зарабатывает за комментирование Евровиденя.