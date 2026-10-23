З'їхалася вся мафія країни: Мірошниченко пригадав весілля, яке ледь не закінчилося стріляниною

В інтерв'ю проєкту "Пряма червона" на ютубі він розповів, чим запам'яталося те святкування.

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Так, ведучого одразу попередили про специфіку публіки. Йому пояснили, що в залі сидітимуть представники різних кланів з Донецька, Івано-Франківська та Харкова, які між собою відверто ворогують.

Ось тут буде Серьожа. Серьожа може відрізати тобі краватку. Не парся, я тобі нову куплю– пригадав підготовку до весілля Мірошниченко.

Гуляли з розмахом – у заміському ресторані "Імперія", де вся стоянка була заставлена чорними "геліками". На свято зібралося близько 400 гостей, а розпочалося все з молитви головного батюшки, після якої миттєво стартувало бурхливе застілля.

Далі ведучому так і не вдалося провести заплановану розважальну програму, адже вже на десятій хвилині святкування, одразу після другого тосту, до зали увірвалися близько сорока розвеселих ромів – то був подарунок одного з гостей. Вони розважали публіку цілу годину, через що довелося відмовитися від виступів частини запрошених артистів.

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А далі весілля набуло зовсім неочікуваного повороту. Під час традиційного викрадення нареченої один клан забрав дівчину, а інший став на її захист.

І отут уже пішли стволи, вибивання ногами дверей, за якими наречена. До стрілянини не дійшло, слава Богу, але, звісно, тоді я об*ср*вся знатно– зізнався Тімур.

Ведучий додав, що весь цей час стояв біля сходів і просто спостерігав за розбірками, подумки прораховуючи найшвидший шлях для втечі.

Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що Тімур Мірошниченко багато років коментує Євробачення в Україні, за що його називають незмінним голосом пісенного конкурсу. Раніше телеведучий розповідав, скільки заробляє за коментування Євробачення.