Тине Кароль – 40 лет: самые интересные факты из биографии певицы

Сегодня, 25 января, Тина Кароль отмечает день рождения. Ее песни давно стали частью украинской культуры, а голос не оставляет равнодушным никого.

Настоящее имя исполнительницы – Татьяна Либерман. Родилась она в Магаданской области, а позже с родителями переехала в Ивано-Франковск. Там она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, позже перебралась в Киев и поступила в столичное высшее музыкальное училище им. Р.М.Глиэра. Кроме того, заочно училась на факультете менеджмента и логистики Национального авиационного университета. В материале Show 24 рассказываем, как Тине Кароль удалось стать успешной, роман с каким мужчиной приписывают и чем она занимается сегодня.

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Карьера певицы

Тина была участницей многих певческих конкурсов, где занимала призовые места. Певица даже приходила на некогда популярное шоу "Караоке на майдане", которое вел Игорь Кондратюк.

Тина Кароль в программе "Караоке на майдане": смотрите видео онлайн

На широкую публику Кароль впервые выступила на "Новой волне" в 2005 году. Тогда она стала серебряным призером и получила приз от Аллы Пугачевой в размере 50 тысяч долларов. Средства исполнительница потратила на съемки дебютного клипа "Выше облаков".

Тина Кароль – "Выше облаков": смотрите видео онлайн

В 2006 году звезда отправилась на Евровидение с песней "Show me your love", где заняла 7 место в общем рейтинге.

Tina Karol – Show Me Your Love: смотрите видео онлайн

С каждым годом популярность певицы росла, ее все чаще приглашали на телевизионные проекты. К примеру, с 2013 по 2021 годы была тренером в шоу "Голос страны". Дважды участники ее команды становились победителями. Также Тина была тренером и в "Голос. Дети". Ее подопечные два года подряд боролись за победу в финале.

В 2017 году Кароль получила звание народной артистки Украины, а также с каждым годом получала новые награды, которые только подчеркивали ее важность в шоу-бизнесе.

Добавим, что с 2014 году певица отказалась от выступлений в России, а после начала полномасштабной войны выехала в Польшу, где создала "центр информационного сопротивления". Тогда же Россия запретила Кароль въезд на территорию своей страны на 50 лет.

Личная жизнь

Тина Кароль 15 июня 2008 года обвенчалась со своим продюсером Евгением Огиром.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из инстаграма фан-страницы певицы

В ноябре того же года у пары родился сын Вениамин. К сожалению, семейное счастье длилось недолго, ведь 28 апреля 2013 года Евгений умер от рака желудка. Эта страшная новость разбила сердце певице, ведь она до сих пор признается, что ее настоящей и единственной любовью был и остается Евгений.

Вениамин учится в Лондоне и все больше становится похожим на отца, о чем говорит и сама исполнительница.

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграма певицы

После смерти мужа Тина официально ни с кем не состояла в отношениях. Однако, когда артистка была в составе жюри на проекте "Голос страны", она вместе с певцом Даном Баланом играли экранный роман, и большинство аудитории было уверено, что звездная пара имеет все шансы на то, чтобы построить крепкий союз.

Дан Балан и Тина Кароль / Фото из инстаграма певца

В соцсетях создали даже фан-базу DanTina, которая подогревала слухи о вероятном романе знаменитостей. Но в один момент любовная история пересекла границу, и Дан Балан не выдержал такого давления. Он обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".

Это низко! Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже 2 года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества,

– написал артист.

Недавно артистке приписали роман на 9 лет младшим мужчиной. Речь идет о Юрии Арошидзе. Он проживает в США, но порой наведывается в Украину. Кроме того, Арошидзе – президент клиники Protez Foundation, которая производит протезы и занимается реабилитацией украинских военных.

Тина Кароль и Юрий Арошидзе / Фото из инстаграма мужчины

Сама же Кароль не стала замалчивать сплетни и на одном из концертов расставила все точки над i.

Это все смешно. Особенно последнее, с кем меня поженили. Или как это сказать. Я говорю: в Дии не видела, все подделка,

– заявила певица с улыбкой на лице.

Тина Кароль о романе, который ей приписывают: смотрите видео онлайн

Где сегодня и чем занимается Тина Кароль

Исполнительница стала новым музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2025 от Украины, сменив на этом посту Ріапобоя Дмитрия Шурова.

Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей, которых мы представим вам в лучшем свете,

– поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль – музыкальный продюсер Нацотбора / Фото из инстаграма Общественного

Тина Кароль также продолжает удивлять поклонников своим творчеством. Исполнительница презентовала свой второй альбом 2024 года под названием "Лирика". В пластинку вошли восемь треков, которые исследуют темы женской многогранности. Певица считает этот проект "одним из лучших в своей карьере". Также она перевела на украинский язык треки "Скандал" и "Выше облаков".

Тина Кароль – "Скандал" (украинская версия): смотрите видео онлайн

Певица также честно призналась, видит ли она свое будущее в политике.

Очень много лет отказываюсь. Время покажет,

– написала Тина Кароль.

Отметим, что Тина неоднократно участвовала в благотворительных мероприятиях, а в 2022 году даже подарила квартиру мальчику из Мариуполя.